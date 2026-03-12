ETV Bharat / state

हिमाचल में छठी क्लास से अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य, इन तीन कक्षाओं का बदला पाठ्यक्रम

हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों को नई किताबों के अनुसार पढ़ाई करनी होगी.

HP BOARD OF SCHOOL EDUCATION DHARAMSHALA
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 6:20 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने नया सत्र शुरू होने से पहले ही बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा बोर्ड ने चौथी, पांचवीं और छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है. नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को नई किताबों के अनुसार पढ़ाई करनी होगी. बड़ी बात यह है कि अब छठी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया गया है.

हिमाचल में छठी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने कहा है, "पहले विद्यार्थियों को अपनी रूचि के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी माध्यम चुनने की छूट दी गई थी, लेकिन आगामी सत्र से यह विकल्प समाप्त कर दिया गया है. बोर्ड की ओर से नए पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों का प्रदेशभर के सरकारी और बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में वितरण भी शुरू कर दिया गया है. वार्षिक परीक्षाओं के बाद नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को इन्हीं पुस्तकों से पढ़ाई करवाई जाएगी, ताकि पढ़ाई की प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके."

नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में बदलाव !

शिक्षा बोर्ड के अनुसार, यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी द्वारा किए गए पाठ्यक्रम संशोधनों के अनुरूप किए गए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और खेल-खेल में उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है. अब सभी स्कूलों में निर्धारित नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाई होगी.

इन कक्षाओं का बदला पाठ्यक्रम

नई व्यवस्था के मुताबिक, चौथी कक्षा में अब वीणा भाग-2, संतूर अंग्रेजी-2, मैथ्स मेला और भोटी भाषा की किताबें पढ़ाई जाएंगी. पहले इस कक्षा में रिमझिम भाग-4, मैरीगोल्ड, मैथ मैजिक और लुकिंग अराउंड जैसी पुस्तकें शामिल थीं. इसी तरह पांचवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है. अब इस कक्षा में वीणा-3 हिंदी, संतूर अंग्रेजी, मैथ मेला, अवर वंडरस वर्ल्ड-3 (ईवीएस), भोटी भाषा, मोरल एजुकेशन और स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को शामिल किया गया है. पहले यहां रिमझिम भाग-5, मैरीगोल्ड-5, मैथ मैजिक, लुकिंग अराउंड, नैतिक शिक्षा और स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास पढ़ाया जाता था.

छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव

छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में भी व्यापक बदलाव किए गए हैं. नई किताबों में दीपकम, गणिता प्रकाश, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, होम साइंस, हिंदी व्याकरण और रचना, अंग्रेजी ग्रामर, फोक कल्चर ऑफ हिमाचल एंड योग, ख्याल, कृति और संगीत प्रज्ञाया भाग-1 जैसी पुस्तकें शामिल की गई हैं. पहले इस कक्षा में वसंत-1, हनीसकल, ए पैक्ट विद द सन, विज्ञान, हमारे अतीत, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भूगोल, संस्कृत, गणित और अन्य विषयों की अलग-अलग किताबें पढ़ाई जाती थीं.

वहीं, जिला हमीरपुर के जिला पुस्तक वितरण प्रभारी विनीत शर्मा ने बताया कि, "चौथी, पांचवीं और छठी कक्षा के पाठ्यक्रम और किताबों में बदलाव किया गया है और नई पाठ्यपुस्तकों का स्कूलों में आवंटन शुरू कर दिया गया है." इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा ने कहा है, "नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं. अब छठी कक्षा में हिंदी माध्यम का विकल्प समाप्त कर दिया गया है और अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई करवाई जाएगी."

