अंग्रेजी के बेस्ट सेलर राइटर अश्विन सांघी बोले, प्रैग्नेंसी है राइटिंग, उपन्यास लिखना ज़री का काम

अंग्रेजी के बेस्ट सेलर राइटर अश्विन सांघी से ईटीवी भारत की खास बात, सांघी ने बताया राइटर के लिए कैसी होती है राइटिंग, दिए टिप्स.

AUTHOR ASHWIN SANGHI INTERVIEW
अंग्रेजी के बेस्ट सेलर राइटर अश्विन सांघी का बयान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 4:03 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 4:09 PM IST

भोपाल: किताबें बेशक किसी लेखक का अक्स होती हैं, लेकिन इन किताबों के पन्नों पर छपे शब्द कभी उस लेबर पेन की कहानी नहीं कह पाते. जिससे कई-कई बार लेखक गुजरा होता है. देश के 5 बेस्ट सेलिंग अंग्रेजी लेखकों में शामिल फिक्शन राइटर अश्विन सांघी के हाथों में तो बहीखाता पहले आया था. वे लेखक बनेंगे , उनके अपने जीवन की इस पटकथा में एक अहम किरदार अश्विन के नाना थे. जो उन्हें किताबें तोहफे में भेजा करते थे. लिखने की पहली बुनियाद पढ़ना है.

जिसके पहले ही फिक्शन को भारत के 47 प्रकाशकों ने ठुकराया हो. उस लेखक के पास वो कौन सी जिद थी. कहां से मिला वो हौसला था कि जिसने उसे ठहरने नहीं दिया. कैसे सब जगह से ठुकराए जाने के बाद एक पाठक की मुहर के साथ भारत में इस लेखक को मान्यता मिली. 'द रोजाबल लाइन' अपनी पहली किताब की चमक अपनी आंखों में लिए अश्विन किसी फिक्शन की तरह हमें लेखन की यात्रा पर ले जा रहे हैं. ईटीवी भारत से हुई इस लंबी बातचीत में कहानी फ्लशबैक से शुरू हो रही है. अश्विन के लिए लेखन प्रैग्रनेंसी है. अगर लेबर पेन शुरू हो गया तो कोई च्वाइस नहीं बच्चा पैदा करना ही है.

9 और लोगों को मत भेजो, ये किताब चलेगी छापो इसे

लेखक अश्विन सांघी की किताब 'द रोजाबल' लाइन को 47 प्रकाशक छापने से इंकार कर चुके थे. इस रिजेक्शन की कहानी को अश्विन कई दफा बता चुके हैं. लेकिन वो क्या हौसला था, जिसने उन्हें पीछे नहीं लौटने दिया. जिन्होंने यकीन बनाए रखा. भले रास्ता सेल्फ पब्लिशिंग का चुना. अश्विन लेखन को प्रैग्रेनेंसी की तरह मानते हैं. वे कहते हैं कि आप ये समझिए कि जो डिलेवर हो गया, उसे दोबारा नहीं देखना. आपका जो लिखने का नजरिया है, पढ़ने वाले का अलग नजरिया होगा. तो वो होने दीजिए.

ASHWIN SAYS WRITING LIKE PREGNANCY
अश्विन सांघी से बात करतीं ईटीवी भारत एमपी ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे (ETV Bharat)

अश्विन फिर अपने पहले फिक्शन रोजाबल पर आते हैं और बताते हैं कि अमेरिका में कैसे तब सेल्फ पब्लिशिंग शुरू हो चुकी थी और हारकर उन्होंने वो रास्ता अख्तियार कर लिया था. कैसे बाद में ईस्ट एण्ड वेस्ट पब्लिशिंग हाउस ने उनसे संपर्क किया. उनके जुबान पर पूरा वाकया है. वे कहते हैं, इसी पब्लिशिंग हाउस ने पहले छापने से इंकार किया, लेकिन फिर वही विचार कर रहे थे. पब्लिशिंग हाउस के गौतम पद्मानभन के मुताबिक तरीका ये था कि वो 10 विशिष्ट लोगों को भेजेंगे और उनके रिएक्शन के आधार पर कॉपी छापने का फैसला होगा.

अश्विन बताते हैं इन 10 में से एक कॉपी गौतम के पिता के पास भी गई. उन्होंने एक रात में इसे पढ़ा और फिर अपने बेटे से कहा बाकी 9 कॉपी कहीं मत भेजो, मैं कह रह रहा हूं, इसे छापो ये चलेगी. ईस्ट वेस्ट का टाटा वेस्टलेंड से कोलेबरेशन हो चुका था. अश्विन कहते हैं, पहले केवल हजार कॉपी छापी गईं. हफ्ते भर में निकल गईं. फिर दो हजार कॉपी छपी. फिर पांच हजार और जैसे-जैसे बिकती गईं, ये आंकड़ा दो महीने के भीतर एक लाख पर पहुंच गया.

2009 यूपीए सरकार और चाणक्य द चैंट का कथानक

भारत में अंग्रेजी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक अश्विन सांघी के पास ये कथानक आते कहां से हैं. अश्विन कहते हैं, एयरपोर्ट पर टीवी देखते हुए यूपीए का दौर 2009 का साल. करुणानिधि की राजनीति. वो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब जो चल रहा था. इसके बाद मैं लेखन में राजनीति की तरफ आया और मेरी मौसी का ये कहना था कि तुम्हें चाणक्य पर लिखना चाहिए. मैंने चंद्रप्रकाश द्विवेदी का पूरा सीरियल डीवीडी में देखा.

shwin Sanghi The Rozabal Line Book
अंग्रेजी के बेस्ट सेलर राइटर अश्विन सांघी (ETV Bharat)

चाणक्य का पूरा लेखन पढ़ा और फिर ये शुरुआत हुई कि कानपुर के स्लम की एक लड़की है. जिसे ग्रूम किया जा रहा है. आज के जमाने में कैसे कोई चाणक्य किसी को भी राजा बना सकता है. इसके बाद कृष्णा की इस किताब की जमीन उस दोस्त से बात करते हुए तैयार हुई, जो बहुत शराब के नशे में खुद को कल्कि का अवतार बता रहा था. मैंने सोचा कि अगर ऐसा सच में कोई हो जाए तो. यहीं से ये कहानी बन गई. हालांकि मैंने 2 साल तक इस पर रिसर्च किया, तब लिखा. मैंने सोचा एक लड़का, जिसके जहन में ये उल्टी बात है कि वो कल्कि है, तो क्या होगा.

मैं ज़री के काम की तरह लिखता हूं, रेशा रेशा संभालकर

लेखक के लिए जिसे कह पाना सबसे मुश्किल होता है, उनकी लेखन प्रक्रिया. किसी लेखन में भाषा कितनी जरूरी या जिस सोचने का ढंग ज्यादा कनेक्ट करता है. अश्विन कहते हैं, मेरी किताब जब आप खोलते हैं, तो एक दरवाजा थोड़ा सा ही खुलता है. फिर आप भीतर कमरे को जानने के लिए और दरवाजा खोलते हैं. कुछ रोशनी आती है, फिर और फिर पूरा दरवाजा खोल देते हैं. अब रोशनी में जो कमरा आपको दिखाई देता है, आप हैरान रह जाते हैं. ऐसा तो मैने नहीं सोचा था.

ये क्योरिसिटी मैं आखिर तक बनाए रखता हूं. वे कहते हैं मेरा मानना है कि भाषा जितनी सरल होगी, उतना कनेक्ट करेगी. खिचड़ी सबसे बेहतर ढंग से पचती है, लेकिन उसमें इंनग्रेडियंट सबसे ज्यादा होते हैं, बनाने में उतनी मुश्किल भी होती है. आसान लिखना सबसे मुश्किल है. रीडिंग हमेशा एफर्टलेस होनी चाहिए. मैं कहता हूं भी जिनके पास अपने पाण्डुलिपि भेजता हूं कि आपने पन्ने पलटे या पन्ने खुद ब खुद पलटते गए. मैं ये मानता हूं किस ढंग से कहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी किताब में जो किरदार है, वो कह क्या रहा है. अश्विन किताब को एक टीम वर्क का आउटपुट मानते हैं.

पब्लिक के सामने नंगे होने से डरिए मत

अश्विन सांघी ने ईटीवी भारत के जरिए नवोदित लेखकों को टिप्स भी दिए. ये भी बताया कि कहां चूक कर जाते हैं, कहां डरना नहीं है. कहां लेखन को नियमित करना है.

कई लोग सोचते हैं, बड़ा लेखक बनना है. लेकिन लिखते नहीं हैं. बस सोच रह जाती है. हर रोज लिखिए कम से कम 250 शब्द रोज तो लिखिए.

लोग क्या कहेंगे मेरा मज़ाक उड़ा जाएगा. आप क्रिएटिव हैं तो ये भूल जाइए. पब्लिक के सामने नंगा होने से डरिए मत.

लेखन कर रहे हैं तो पेट भरा होना चाहिए, डू नोट लूज योर जॉब फॉर राइटिंग, धंधे-नौकरी में से ही टाइम निकालिए. जब कमाई आपकी रॉयल्टी से आने लगे फिर सोचिए.

इमिटेट करते रहिए अगर कर रहे हैं तो किसी से इंस्पायर होकर लिख रहे हैं, लिखिए यही करते-करते आपको अपनी आवाज मिल जाएगी.

जो सफलता आपको मिली, आपकी किताब का एक एक शब्द मां सरस्वती का उपकार है, ये भूलिए मत.

वॉल्ट ऑफ विष्णु पर फिल्म की तैयारी

अश्विन सांघी के भारत कलेक्शन में 8 किताबें हैं. इनमें द रोजेबल लाइन चाणक्य चैंट, द कृष्णा की सियालकोट सागा, वॉल्ट ऑफ विष्णु प्रमुख हैं. इसमें से चाणक्य चैट ओटीटी प्लेटफार्म पर आने वाला है. वॉल्ट ऑफ विष्णु और सियालकोट को मिलाकर इन तीन किताबों पर फिल्म प्रोड्यूसर मूवी की तैयारी कर रहे हैं.

