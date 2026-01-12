ETV Bharat / state

अंग्रेजी के बेस्ट सेलर राइटर अश्विन सांघी बोले, प्रैग्नेंसी है राइटिंग, उपन्यास लिखना ज़री का काम

भोपाल: किताबें बेशक किसी लेखक का अक्स होती हैं, लेकिन इन किताबों के पन्नों पर छपे शब्द कभी उस लेबर पेन की कहानी नहीं कह पाते. जिससे कई-कई बार लेखक गुजरा होता है. देश के 5 बेस्ट सेलिंग अंग्रेजी लेखकों में शामिल फिक्शन राइटर अश्विन सांघी के हाथों में तो बहीखाता पहले आया था. वे लेखक बनेंगे , उनके अपने जीवन की इस पटकथा में एक अहम किरदार अश्विन के नाना थे. जो उन्हें किताबें तोहफे में भेजा करते थे. लिखने की पहली बुनियाद पढ़ना है.

जिसके पहले ही फिक्शन को भारत के 47 प्रकाशकों ने ठुकराया हो. उस लेखक के पास वो कौन सी जिद थी. कहां से मिला वो हौसला था कि जिसने उसे ठहरने नहीं दिया. कैसे सब जगह से ठुकराए जाने के बाद एक पाठक की मुहर के साथ भारत में इस लेखक को मान्यता मिली. 'द रोजाबल लाइन' अपनी पहली किताब की चमक अपनी आंखों में लिए अश्विन किसी फिक्शन की तरह हमें लेखन की यात्रा पर ले जा रहे हैं. ईटीवी भारत से हुई इस लंबी बातचीत में कहानी फ्लशबैक से शुरू हो रही है. अश्विन के लिए लेखन प्रैग्रनेंसी है. अगर लेबर पेन शुरू हो गया तो कोई च्वाइस नहीं बच्चा पैदा करना ही है.

9 और लोगों को मत भेजो, ये किताब चलेगी छापो इसे

लेखक अश्विन सांघी की किताब 'द रोजाबल' लाइन को 47 प्रकाशक छापने से इंकार कर चुके थे. इस रिजेक्शन की कहानी को अश्विन कई दफा बता चुके हैं. लेकिन वो क्या हौसला था, जिसने उन्हें पीछे नहीं लौटने दिया. जिन्होंने यकीन बनाए रखा. भले रास्ता सेल्फ पब्लिशिंग का चुना. अश्विन लेखन को प्रैग्रेनेंसी की तरह मानते हैं. वे कहते हैं कि आप ये समझिए कि जो डिलेवर हो गया, उसे दोबारा नहीं देखना. आपका जो लिखने का नजरिया है, पढ़ने वाले का अलग नजरिया होगा. तो वो होने दीजिए.

अश्विन सांघी से बात करतीं ईटीवी भारत एमपी ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे (ETV Bharat)

अश्विन फिर अपने पहले फिक्शन रोजाबल पर आते हैं और बताते हैं कि अमेरिका में कैसे तब सेल्फ पब्लिशिंग शुरू हो चुकी थी और हारकर उन्होंने वो रास्ता अख्तियार कर लिया था. कैसे बाद में ईस्ट एण्ड वेस्ट पब्लिशिंग हाउस ने उनसे संपर्क किया. उनके जुबान पर पूरा वाकया है. वे कहते हैं, इसी पब्लिशिंग हाउस ने पहले छापने से इंकार किया, लेकिन फिर वही विचार कर रहे थे. पब्लिशिंग हाउस के गौतम पद्मानभन के मुताबिक तरीका ये था कि वो 10 विशिष्ट लोगों को भेजेंगे और उनके रिएक्शन के आधार पर कॉपी छापने का फैसला होगा.

अश्विन बताते हैं इन 10 में से एक कॉपी गौतम के पिता के पास भी गई. उन्होंने एक रात में इसे पढ़ा और फिर अपने बेटे से कहा बाकी 9 कॉपी कहीं मत भेजो, मैं कह रह रहा हूं, इसे छापो ये चलेगी. ईस्ट वेस्ट का टाटा वेस्टलेंड से कोलेबरेशन हो चुका था. अश्विन कहते हैं, पहले केवल हजार कॉपी छापी गईं. हफ्ते भर में निकल गईं. फिर दो हजार कॉपी छपी. फिर पांच हजार और जैसे-जैसे बिकती गईं, ये आंकड़ा दो महीने के भीतर एक लाख पर पहुंच गया.

2009 यूपीए सरकार और चाणक्य द चैंट का कथानक

भारत में अंग्रेजी के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में से एक अश्विन सांघी के पास ये कथानक आते कहां से हैं. अश्विन कहते हैं, एयरपोर्ट पर टीवी देखते हुए यूपीए का दौर 2009 का साल. करुणानिधि की राजनीति. वो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब जो चल रहा था. इसके बाद मैं लेखन में राजनीति की तरफ आया और मेरी मौसी का ये कहना था कि तुम्हें चाणक्य पर लिखना चाहिए. मैंने चंद्रप्रकाश द्विवेदी का पूरा सीरियल डीवीडी में देखा.

अंग्रेजी के बेस्ट सेलर राइटर अश्विन सांघी (ETV Bharat)

चाणक्य का पूरा लेखन पढ़ा और फिर ये शुरुआत हुई कि कानपुर के स्लम की एक लड़की है. जिसे ग्रूम किया जा रहा है. आज के जमाने में कैसे कोई चाणक्य किसी को भी राजा बना सकता है. इसके बाद कृष्णा की इस किताब की जमीन उस दोस्त से बात करते हुए तैयार हुई, जो बहुत शराब के नशे में खुद को कल्कि का अवतार बता रहा था. मैंने सोचा कि अगर ऐसा सच में कोई हो जाए तो. यहीं से ये कहानी बन गई. हालांकि मैंने 2 साल तक इस पर रिसर्च किया, तब लिखा. मैंने सोचा एक लड़का, जिसके जहन में ये उल्टी बात है कि वो कल्कि है, तो क्या होगा.