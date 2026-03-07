ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे इंग्लैंड के मेयर राज मिश्रा, कई नई योजनाओं पर किया विचार-विमर्श

इंग्लैंड से काशी आए भारतीय मूल के मेयर ने बनारस नगर निगम की समझी कार्य प्रणाली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: यूपी के मिर्जापुर के मूल निवासी और इंग्लैंड के वेलिंगबोरो (Wellingborough) नगर के मेयर राज मिश्रा आज वाराणसी पहुंचे. उन्होंने वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी से मुलाकात की.

इस दौरान महापौर ने उन्हें अंगवस्त्रम् और बुके भेंट देकर उनका स्वागत किया. मीटिंग के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों के मध्य सिटी डेवलपमेंट, जनसुविधाओं के विस्तार और विभिन्न जनकल्याणकारी विषयों पर चर्चा हुई.

बता दें, राज मिश्रा वर्तमान में इंग्लैंड के वेलिंगबोरो टाउन काउंसिल के मेयर हैं. वह 13 मई 2025 को वेलिंगबोरो टाउन काउंसिल के 5वें मेयर के रूप में निर्वाचित हुए. उनका कार्यकाल 13 मई 2025 से 13 मई 2026 तक है. वह यूनाइटेड किंगडम की प्रमुख राजनीतिक पार्टी 'Conservative Party' से जुड़े हुए हैं.

किसान परिवार में जन्मे राज मिश्रा ने चंडीगढ़ से B.Tech और लंदन से कंप्यूटर साइंस में M.Tech की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने Massachusetts Institute of Technology से डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है. राजनीति में आने से पहले वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगभग 15 साल तक कार्यरत रहे.