ETV Bharat / state

वाराणसी पहुंचे इंग्लैंड के मेयर राज मिश्रा, कई नई योजनाओं पर किया विचार-विमर्श

वर्तमान में इंग्लैंड के मेयर राज मिश्रा, स्थानीय चैरिटी वेटरंस कम्युनिटी नेटवर्क और लूसिया ग्रेगरी हास्पिक कैंपेन को सहयोग देने का संकल्प लिया है.

Photo Credit; ETV Bharat
इंग्लैंड से काशी आए भारतीय मूल के मेयर ने बनारस नगर निगम की समझी कार्य प्रणाली. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: यूपी के मिर्जापुर के मूल निवासी और इंग्लैंड के वेलिंगबोरो (Wellingborough) नगर के मेयर राज मिश्रा आज वाराणसी पहुंचे. उन्होंने वाराणसी के महापौर अशोक कुमार तिवारी से मुलाकात की.

इस दौरान महापौर ने उन्हें अंगवस्त्रम् और बुके भेंट देकर उनका स्वागत किया. मीटिंग के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों के मध्य सिटी डेवलपमेंट, जनसुविधाओं के विस्तार और विभिन्न जनकल्याणकारी विषयों पर चर्चा हुई.

बता दें, राज मिश्रा वर्तमान में इंग्लैंड के वेलिंगबोरो टाउन काउंसिल के मेयर हैं. वह 13 मई 2025 को वेलिंगबोरो टाउन काउंसिल के 5वें मेयर के रूप में निर्वाचित हुए. उनका कार्यकाल 13 मई 2025 से 13 मई 2026 तक है. वह यूनाइटेड किंगडम की प्रमुख राजनीतिक पार्टी 'Conservative Party' से जुड़े हुए हैं.

किसान परिवार में जन्मे राज मिश्रा ने चंडीगढ़ से B.Tech और लंदन से कंप्यूटर साइंस में M.Tech की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने Massachusetts Institute of Technology से डेटा साइंस में सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है. राजनीति में आने से पहले वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगभग 15 साल तक कार्यरत रहे.

मेयर राज, यूके के रक्षा मंत्रालय और बैंकिंग सेक्टर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. अपने प्रजेंट कार्यकाल में उन्होंने स्थानीय चैरिटी Veterans Community Network और Louisa Gregory’s Hospice Campaign को सहयोग देने का संकल्प लिया है.

इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2025 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में AI डेवलपमेंट सॉल्यूशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 2500 करोड़ रुपये के संभावित निवेश की घोषणा भी की थी.

यह भी पढ़ें: पं. गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि: सीएम योगी बोले, यूपी आज जो कुछ भी कर पा रहा है, उसके पीछे पंत की सोच'

TAGGED:

VARANASI NEWS
इंग्लैंड वेलिंगबोरो मेयर राज मिश्रा
ENGLAND MAYOR RAJ MISHRA IN KASHI
WELLINGBOROUGH MAYOR RAJ MISHRA
MAYOR RAJ MISHRA REACHED KASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.