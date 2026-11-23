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हिमाचली बेटी को दुल्हन बनाकर ले गया इंग्लैंड का दूल्हा, हिंदू रिति-रिवाजों से रचाई शादी

इंग्लैंड के थॉमस ने हिमाचल की नेहा से रचाई शादी ( ETV Bharat )

सुंदरनगर: प्यार की कोई सरहद नहीं होती और जब दो दिल एक-दूसरे के करीब आते हैं तो देश, भाषा और संस्कृति की दूरियां भी मायने नहीं रखतीं. कुछ ऐसी ही खूबसूरत प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग में देखने को मिली, जहां अपनी जीवनसंगिनी को ब्याहने के लिए इंग्लैंड का एक युवक सात समंदर पार से बारात लेकर पहुंचा. खास बात यह रही कि विदेशी दूल्हे ने भारतीय संस्कृति और हिमाचली परंपराओं को अपनाते हुए हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह रचाया.

करसोग की खूबसूरत वादियों में संपन्न हुई इस शादी ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि क्षेत्र में भी खूब चर्चा बटोरी. जानकारी के अनुसार मंडी जिला के करसोग उपमंडल के कुट्टी क्षेत्र की रहने वाली नेहा और इंग्लैंड के थॉमस की मुलाकात जर्मनी में हुई थी. दोनों वहां नौकरी करते थे. एक ही जगह काम करने के दौरान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई. साथ समय बिताते-बिताते ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें भी इसका एहसास नहीं हुआ. धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को समझने लगे और जीवन के हर सुख-दुख में साथ निभाने का फैसला कर लिया. समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया. आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने का निर्णय लिया.