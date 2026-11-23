हिमाचली बेटी को दुल्हन बनाकर ले गया इंग्लैंड का दूल्हा, हिंदू रिति-रिवाजों से रचाई शादी
करसोग में इंग्लैंड के थॉमस ने नेहा से हिंदू और हिमाचली रीति-रिवाजों के साथ विवाह रचाया. विदेशी बारातियों ने शादी में जमकर डांस किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 3:27 PM IST
सुंदरनगर: प्यार की कोई सरहद नहीं होती और जब दो दिल एक-दूसरे के करीब आते हैं तो देश, भाषा और संस्कृति की दूरियां भी मायने नहीं रखतीं. कुछ ऐसी ही खूबसूरत प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग में देखने को मिली, जहां अपनी जीवनसंगिनी को ब्याहने के लिए इंग्लैंड का एक युवक सात समंदर पार से बारात लेकर पहुंचा. खास बात यह रही कि विदेशी दूल्हे ने भारतीय संस्कृति और हिमाचली परंपराओं को अपनाते हुए हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह रचाया.
करसोग की खूबसूरत वादियों में संपन्न हुई इस शादी ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि क्षेत्र में भी खूब चर्चा बटोरी. जानकारी के अनुसार मंडी जिला के करसोग उपमंडल के कुट्टी क्षेत्र की रहने वाली नेहा और इंग्लैंड के थॉमस की मुलाकात जर्मनी में हुई थी. दोनों वहां नौकरी करते थे. एक ही जगह काम करने के दौरान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई. साथ समय बिताते-बिताते ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें भी इसका एहसास नहीं हुआ. धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को समझने लगे और जीवन के हर सुख-दुख में साथ निभाने का फैसला कर लिया. समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया. आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को विवाह के पवित्र बंधन में बांधने का निर्णय लिया.
प्यार के लिए इंग्लैंड से करसोग तक का सफर
इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तैयारियां शुरू हुईं. अपनी प्रेम कहानी को नया मुकाम देने के लिए थॉमस इंग्लैंड से बारात लेकर सीधे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला स्थित करसोग पहुंचा. यहां दूल्हे के साथ इंग्लैंड से आए विदेशी मेहमान भी बाराती बनकर शामिल हुए. नेहा के परिवार और रिश्तेदारों ने पारंपरिक पहाड़ी अंदाज में बारात का गर्मजोशी से स्वागत किया. विदेशी मेहमानों के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा, क्योंकि उन्हें पहली बार हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाजों और विवाह समारोह की कई अनूठी रस्मों को करीब से देखने और उनमें शामिल होने का अवसर मिला.
हिंदू-रीति रिवाजों से संपन्न हुई शादी
विवाह समारोह के दौरान हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार सभी पारंपरिक रस्में निभाई गईं. विदेशी दूल्हे थॉमस ने भी पूरे उत्साह के साथ विवाह की परंपराओं में हिस्सा लिया और नेहा के साथ अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर साथ निभाने का वचन लिया और वैवाहिक जीवन की शुरुआत की. इस दौरान विदेशी बाराती भी हिमाचली माहौल और पहाड़ी परंपराओं का आनंद लेते नजर आए. विदेशी मेहमानों ने नाटी पर जमकर डांस किया. इस दौरान सभी बाराती हिमाचली परिधानों में नजर आए.
इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि सात समंदर पार से आए मेहमानों ने हिमाचली संस्कृति को केवल देखा ही नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनकर भी आनंद लिया. पहाड़ी लोगों का अपनापन, पारंपरिक विवाह की रस्में और करसोग की प्राकृतिक सुंदरता विदेशी मेहमानों के लिए यादगार अनुभव बन गई।
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