इंग्लैंड के माइकल मां का बर्थ सर्टिफिकेट लेने पहुंचे शिमला, बचपन में सुनी 'पहाड़ों की रानी' की कहानियों का किया जिक्र
इंग्लैंड से आए माइकल शिमला की खूबसूरती के मुरीद हो गए. उन्होंने कहा अगली बार फैमली के साथ आऊंगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 7:19 PM IST
शिमला: ब्रिटिश शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला आज भी अपने भीतर इतिहास के कई सुनहरे अध्याय समेटे हुए है. नगर निगम शिमला के पास ब्रिटिश दौर के सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड से आज भी कई लोग अपनी पारिवारिक जानकारी या प्रमाणपत्र लेने के लिए यहां आते हैं. निगम के पास ब्रिटिश शासनकाल से लेकर वर्ष 2015 तक के जन्म और मृत्यु संबंधी अभिलेख संरक्षित हैं. इनमें वर्ष 1870 से 1947 तक शिमला में रहे अंग्रेज नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड भी शामिल है.
इंग्लैंड से आए माइकल के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की यह यात्रा बेहद भावनात्मक रही. 72 साल के माइकल यहां अपनी मां रोज मैरी (ROSE MERRY) का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) लेने पहुंचे, जिनका जन्म वर्ष 1922 में शिमला में हुआ था. उन्होंने बताया कि उनकी मां बचपन से उन्हें शिमला की खूबसूरती और यहां के लोगों की मेहमान नवाजी की कहानियां सुनाया करती थीं. उन्हीं यादों को साकार करने के लिए वह पहली बार शिमला आए हैं.
इंग्लैंड के माइकल ने बताया, 'उनकी मां ब्रिटिश शासन काल में शिमला में पैदा हुई थीं, जब यह ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी. मां हमेशा बताती थीं कि शिमला की ठंडी हवाएं, पहाड़ों पर बने घर और रिज की चहल-पहल कितनी खास हुआ करती थी. मैं हमेशा यह जगह अपनी आंखों से देखना चाहता था'.
माइकल सोमवार को शिमला नगर निगम पहुंचे, जहां ज्वाइंट कमिश्नर भुवन शर्मा ने उन्हें उनकी मां का जन्म प्रमाण पत्र सौंपा. इस दौरान भुवन शर्मा ने उन्हें बताया, 'अब ऐसे दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं. नगर निगम अब डिजिटाइजेशन की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. ताकि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भी पुराने दस्तावेज ऑनलाइन हासिल कर सकें'.
प्रमाण पत्र मिलने के बाद माइकल भावुक हो उठे. माइकल ने कहा, 'यह मेरे लिए बेहद खास पल है. मैंने अपनी मां की यादों को जी लिया. शिमला की सुंदरता, लोगों की सादगी और यहां का शांत वातावरण दिल को छू लेने वाला है. माइकल ने रिज, मॉल रोड और वाइसरीगल लॉज का भी दौरा किया. उन्होंने कहा कि अगली बार वे अपने परिवार के साथ फिर शिमला आएंगे'.
