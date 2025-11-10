ETV Bharat / state

इंग्लैंड के माइकल मां का बर्थ सर्टिफिकेट लेने पहुंचे शिमला, बचपन में सुनी 'पहाड़ों की रानी' की कहानियों का किया जिक्र

माइकल को मां का बर्थ सर्टिफिकेट देते हुए ज्वाइंट कमिश्नर भुवन शर्मा ( ETV Bharat )

शिमला: ब्रिटिश शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला आज भी अपने भीतर इतिहास के कई सुनहरे अध्याय समेटे हुए है. नगर निगम शिमला के पास ब्रिटिश दौर के सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड से आज भी कई लोग अपनी पारिवारिक जानकारी या प्रमाणपत्र लेने के लिए यहां आते हैं. निगम के पास ब्रिटिश शासनकाल से लेकर वर्ष 2015 तक के जन्म और मृत्यु संबंधी अभिलेख संरक्षित हैं. इनमें वर्ष 1870 से 1947 तक शिमला में रहे अंग्रेज नागरिकों का पूरा रिकॉर्ड भी शामिल है. इंग्लैंड से आए माइकल के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की यह यात्रा बेहद भावनात्मक रही. 72 साल के माइकल यहां अपनी मां रोज मैरी (ROSE MERRY) का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) लेने पहुंचे, जिनका जन्म वर्ष 1922 में शिमला में हुआ था. उन्होंने बताया कि उनकी मां बचपन से उन्हें शिमला की खूबसूरती और यहां के लोगों की मेहमान नवाजी की कहानियां सुनाया करती थीं. उन्हीं यादों को साकार करने के लिए वह पहली बार शिमला आए हैं. ब्रिटिश माइकल मां का बर्थ सर्टिफिकेट लेने पहुंचे शिमला (ETV Bharat)