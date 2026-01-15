छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों का कमाल, 20 साल से बंद पड़ी मशीन को किया चालू
60 साल पुरानी जर्मन रेडियल ड्रिल मशीन पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 15, 2026 at 8:52 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों एवं तकनीकी कर्मचारियों ने बड़ा कमाल दिखाया है. कर्मचारियों ने अपने अनुभव कौशल और नवाचार का उपयोग करते हुए लगभग 60 साल पुरानी जर्मन निर्मित रेडियल ड्रिल मशीन को सफलतापूर्वक काम लायक बना दिया है. यह मशीन 1965 में जर्मनी से आयातित की गई थी. राज्य गठन के 5 वर्षों के बाद तकनीकी खराबी के कारण बंद और बेकार पड़ी थी.
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों का कमाल
इस मशीन को सुधारने के लिए पहले विशेषज्ञों की तलाश की गई थी. बहुत ज्यादा पुरानी तकनीक के कारण मरम्मत संभव नहीं हो पाया था. इसके बाद पावर कंपनी के अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों ने अपने स्तर पर इसके यांत्रिक एवं विद्युत घटकों का परीक्षण कर चरणबद्ध तरीके से इसे पुनः दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किया. और फिर आखिरकार इसे पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया है.
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अफसरों ने दी बधाई
आपको बता दें कि इस तकनीकी उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष, सुबोध कुमार सिंह एवं प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने इसके लिए बिजली कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि "यह उदाहरण विभागीय दक्षता, आत्मनिर्भरता और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का परिचायक है. राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि आऊटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के युग में इनहाउस टैलेंट पर विश्वास करना एक अच्छी पहल है."
कम लागत और समय में पूरा होगा काम
कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन) वीके दीक्षित ने बताया कि "रेडियल ड्रिल मशीन के पुनः चालू होने से अब अति उच्च दाब ट्रांसमिशन टावरों के निर्माण में प्रयुक्त मोटे स्टील एंगल, प्लेट एवं भारी संरचनात्मक सामग्री में सटीक और तीव्र ड्रिलिंग संभव हो सकेगी. इससे जहां काम की गति बढ़ेगी. वहीं अब यह कार्य कम कर्मचारियों में ही पूरा किया जा सकेगा. जिससे मानव संसाधन की दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होगी."
मैन पावर में आएगी कमी
अधीक्षण अभियंता केके यादव ने कहा "यह मशीन जर्मनी की प्रसिद्ध हेवी इंडस्ट्रियल कंपनी बाटलीबाई ट्रांसमिशन टावर के हैवी एंगल और प्लेट की ड्रिलिंग के लिए डिजाइन की गई थी. यह साधारण ड्रिलिंग मशीन नहीं, बल्कि एक यूरोपियन ग्रेड हेवी इंडस्ट्रियल सिस्टम है. जिसमें 60 एमएम तक की स्टील की कटिंग, पंचिंग और नाचिंग तीनों काम एक साथ होता है. यह मशीन भिलाई-03 के वर्कशॉप में रखी थी, जो लगभग 20 वर्षों से बंद थी. इसे बनाने के लिए निर्माता कंपनी बाटलीबाई कंपनी जर्मनी से संपर्क किया गया, लेकिन 60 वर्ष पुरानी तकनीक होने के कारण इसके स्पेयर पार्ट की उपलब्धता नहीं होने के कारण रूचि नहीं ली."
बाहरी एजेंसियों की मदद लेने की अब नहीं होगी जरूरत
बंद पड़ी इस मशीन को चालू करने में कार्यपालन अभियंता बरखा दुबे, सहायक अभियंता आकाश सिन्हा, तकनीकी कर्मचारी शाहजहां शाह, टी. सिम्हाचलम सहित कर्मियों की टीम ने इसे खोलकर, समझकर और सुधारकर फिर से चालू है. इस काम में लगभग 2 साल का समय लगा. इस रेडियल ड्रिल मशीन का फायदा यह है कि यह 16 एमएम मोटाई के लोहे के एंगल को दो दिशा (2-डी) में एक साथ छेद कर सकता है. यह 180 डिग्री में घूमकर काम करता है. जिससे काम जल्दी पूरा हो सकेगा. इसके पहले यह काम बाहरी एजेंसियों से कराना पड़ता था. जिससे इस कार्य में अधिक समय लगता और राशि भी खर्च करना पड़ता था.