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इंजीनियर्स डे: भारतीय तकनीकी शिक्षा पर बढ़ रहा विदेशियों का भरोसा, बीते तीन सालों के मुकाबले IIT BHU में सबसे ज्यादा एडमिशन

इंजीनियर्स डे पर आईआईटी बीएचयू की पड़ताल ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रो. देवेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्ष के आंकड़ों को देखें तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संस्थान के विभिन्न पीजी और रिसर्च प्रोग्राम में 19 विदेशी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. इनमें 18 एमटेक और एक पीएचडी में रजिस्टर्ड हुए हैं. जबकि इससे पहले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कुल सात विदेशी विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बीएचयू आए थे.वहीं 2024-25 में 05, 2023-24 में 06, 2022-23 में चार और 2021-22 में 07 विदेशी विद्यार्थियों ने आईआईटी में प्रवेश लिया था.

सौ साल से ज्यादा पुराना है बीएचयू का इंजीनियरिंग कॉलेज (Photo Credit; ETV Bharat)

आईआईटी बीएचयू के डीन एकेडमिक प्रो. देवेंद्र सिंह का कहना है कि अपने देशों में ग्रेजुएशन की तकनीकी शिक्षा लेने के बाद ये विद्यार्थी विशेषज्ञता लेने के लिए आईआईटी बीएचयू आ रहे हैं. विदेशी छात्र भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. यही वजह है कि उनका रुझान अब देश की सबसे समृद्ध और एजुकेशनल क्वालिटी के मामले में बेस्ट माने जाने वाले आईआईटी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है. विदेशी छात्रों की संख्या में हुई वृद्धि आईआईटी के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास को साफ कर रहा है.

बीएचयू कैंपस में विदेशी छात्रों के लिए अलग से फैसिलिटी (Video Credit; ETV Bharat)

बीएचयू कैंपस में साल 1919 में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई. तब से यह कॉलेज देशभर में तकनीकि शिक्षा का प्रमुख सेंटर बना हुआ है. साल 2012 में इंजीनियरिंग कॉलेज के वर्ल्ड क्लास एकेडमिक लेवल को देखते हुए आईआईटी का दर्जा मिला. आज आईआईटी बीएचयू विदेशी छात्रों की भी पसंद बन रहा है. यही वजह है कि इस साल नए शैक्षणिक सत्र में 19 छात्रों ने यहां एमटेक और पीएचडी लिए एडमिशन लिया है. यह संख्या पिछले तीन वर्ष में रजिस्टर्ड विदेशी स्टूडेंट की कुल संख्या से भी ज्यादा है.

वाराणसी: इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले हर भारतीय का सपना होता है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में दाखिला ले. इसी को जेहन में रखते हुए हर साल लाखों बच्चे जेईई मेंस जैसी कठिन परीक्षा में बैठते हैं. आज ना सिर्फ विदेशों में बसे भारतवंशी अपने बच्चों को आईआईटी में पढ़ने भेजते हैं बल्कि कई देशों के छात्र भी इस संस्थान से डिग्री लेकर दुनियाभर में अपनी प्रतिभा का डंका बजाना चाहते हैं. भारत रत्न से सम्मानित विश्वेश्वरैया की जयंती पर मन रहे इंजिनियर्स डे पर आज बात करेंगे देशभर में स्थापित 23 आईआईटी में प्रमुख स्थान रखने वाले आईआईटी बीएचयू की, जहां बीते तीन साल की तुलना में विदेशी छात्रों की संख्या में 60% से ज्यादा का इजाफा हुआ है.

मल्टीनेशनल कंपनियों में आईआईटियन की डिमांड

वहीं यहां शिक्षा लेने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों का यही कहना है कि भारत की एजुकेशनल क्वालिटी बहुत अच्छी है. इथोपिया से आये छात्र आरआरसो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं. उनका कहना है कि इंडिया में आकर मैं स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहा हूं. यहां से पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट करके अपने करियर को मजबूत करने की आगे बढ़ाना है. यह मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे इंडिया के इतने बड़े टेक्निकल इंस्टिट्यूट में एडमिशन मिला.

जांबिया से आए माइनिंग स्टूडेंट फेड्रिक का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से हमारे देश से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं. यही वजह है कि मैं भारत में आकर अपने टेक्निकल करियर को आगे बढ़ाने की योजना बनाई. हमारे लिए यहां बेहतर माहौल भी है और बिल्कुल घर जैसे परिस्थितियों में हमें पढ़ाई का मौका मिल रहा है. हमारे साथ के स्टूडेंट हमारा पूरा साथ देते हैं. हमारे साथ मिलजुल कर रहते हैं.

बीएयचू में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन (Photo Credit; ETV Bharat)

विदेशी छात्रों के आने से संस्थान का बढ़ा महत्व

आईआईटी फोर्थ ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट रजत बंसल का कहना है कि बाहर से आने वाले विदेशी छात्रों के साथ बातचीत करने पर हमें समझ में आता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बाकी देशों की शिक्षा प्रणाली की तुलना में कितनी एडवांस हो चुकी है. पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है और यह हमारे लिए बड़ी बात है कि हम ऐसे हाई-फाई इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे और हमारे यहां विदेशी छात्र भी आकर अपनी शिक्षा ले रहे हैं.

छात्र सुजल का कहना है कि हमारी करियर काउंसलिंग के साथ ही फ्यूचर प्लानिंग आईआईटी के जरिए मजबूत हो जाती है. विदेशी छात्रों को यहां की एजुकेशन प्रणाली पर भरोसा बढ़ा है और यह साफ तौर पर दिखाई देता है. यहां की डिग्री कि डिमांड भी दूसरे देशों में लागातार बढ़ रही है. जिसकी वजह से विदेशी छात्र इंडिया में आकर पढ़ने को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं.

पांच सालों में विदेशी छात्रों की बढ़ी संख्या (Photo Credit; ETV Bharat)



नौ देशों के छात्र बीएचयू में पढ़ रहे

इस साल इथोपिया, बांग्लादेश, नेपाल, मलावी गणराज्य, सीरिया, भूटान, नाइजीरिया, एस्वातिनी और तंजानिया आदि देशों से हैं. सबसे ज्यादा संख्या भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही दक्षिण अफ्रीकी देशों से भी है. इस साल बांग्लादेश से पांच जबकी इथोपिया से चार और नेपाल से चार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. इसके अलावा मलावी गणराज्य, सीरिया, भूटान और नाइजीरिया से एक-एक और एस्वातिनी और तंजानिया से भी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है.

इंजीनियर्स डे पर मनाते हैं विश्वेश्वरैया की जयंती (Photo Credit; ETV Bharat)

सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड सबसे ज्यादा

कोर्स की बात करें तो विदेशी छात्रों में सिविल इंजीनियरिंग की मांग सबसे ज्यादा है, पांच विदेशी विद्यार्थियों ने सिविल में प्रवेश लिया है, जबकि फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग में तीन, मेकैनिकल में दो और माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ऐंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैटेरियल्स साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी, सिरेमिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी विदेशी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है.

बीएचयू कैंपस में स्थापित आईआईटी (Photo Credit; ETV Bharat)

भारत में पढ़ने की ये है वजह

सस्ती और हाई-क्वालिटी एजुकेशन और भारत का स्टडी इन इंडिया कैंपेन का असर ज्यादा दिख रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार छोटे देश का दौरा कर रहे हैं जिसका असर युवाओं पर ज्यादा दिख रहा है. अफ्रीकी देशों में पीएम मोदी का हाल ही में हुआ दौरा यहां की युवाओं को भारत खींच कर ला रहा है. यहां आने वाले युवाओं का कहना है कि हमारे देश से भारत के अच्छे रिश्तों की वजह से हम यहां पर सुरक्षित और बेहतर महसूस करते हैं.

आईआईटी बीएचयू कैंपस (Photo Credit; ETV Bharat)

विदेशी छात्रों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी

बीएचयू में विदेशी छात्रों के लिए अलग हॉस्टल बनाए गए हैं. विदेशी छात्रों का एक अलग विभाग ही बना है जहां उनका कोऑर्डिनेशन होता है. लड़कियों के लिए 176 सीट का नया हॉस्टल पुराने बॉयज हॉस्टल को कन्वर्ट करके बनाया गया है. विदेशी छात्रों के लिए सालाना स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है.



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