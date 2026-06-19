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जनपद उपाध्यक्ष समेत बीजेपी नेता के खिलाफ इंजीनियर संघ लामबंद, मारपीट के बाद गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध

सक्ती जिले के जैजैपुर जनपद पंचायत में सब इंजीनियर के साथ हुई मारपीट के बाद गिरफ्तारी नही होने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है.

Engineers association rallies against BJP leader
मारपीट के बाद गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 1:27 PM IST

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सक्ती : सक्ती जिले में सब इंजीनियर शरद देवांगन के साथ हुए मारपीट का मामला एक बार फिर से गरमा रहा है,एफआईआर के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर अब छत्तीसगढ़ इंजीनियर डिप्लोमा एसोसिएशन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है.

पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी

संघ का कहना है कि जब तक आरोपी जनपद उपाध्यक्ष सीताराम चंद्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कोई भी काम पर नहीं लौटेगा.वहीं संघ ने चेतावनी भी दी है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में सात दिन बाद यह आंदोलन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा.

मारपीट के बाद गिरफ्तारी नहीं होने पर विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जैजैपुर जनपद पंचायत में पदस्थ इंजीनियर शरद देवांगन के साथ अभद्रता और मारपीट की गई है.पहले शिकायत पुलिस ने दर्ज नहीं की.जब दबाव बनाया तो शिकायत दर्ज की गई.लेकिन अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.यदि आने वाले दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इंजीनियर संघ का ये आंदोलन सिर्फ जनपद ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में होगा-एचसी राठौर ,इंजीनियर संघ

क्या है पूरा मामला ?

जैजैपुर जनपद पंचायत में पदस्थ आरईएस सब इंजीनियर शरद देवांगन को बीजेपी जनपद उपाध्यक्ष सीताराम चंद्रा सहित कई नेताओं ने कमरे में बंद कर के मारपीट की थी.इसके बाद इंजीनियर शरद देवांगन सहित कई अधिकारी थाने में मामले में की एफआईआर कराने पहुंचे,लेकिन नेता के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं हुई. वहीं अब इंजीनियर संघ के आंदोलन पर बैठने के बाद एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है लेकिन मारपीट करने वाले जनपद उपाध्यक्ष एवं बीजेपी नेता की गिरफ्तारी करने में पुलिस टाल मटोल कर रही है जिससे नाराज इंजीनियर संघ ने अब आंदोलन को ओर तेज करने का फैसला किया है. अब संघ ने इसके विरोध में पूरे प्रदेश भर के इंजीनियर्स को आंदोलन में उतारने की बात कही है.

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