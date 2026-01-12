ETV Bharat / state

AMU के एसएन हॉल में रहने वाली इंजीनियरिंग छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, ICU में भर्ती

एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने कहा कि छात्रा डिप्लोमा इंजीनियरिंग की छात्रा है और एसएन हॉल में रहती थी.

Photo Credit: ETV Bharat
छात्रा ने परिवार को आखिरी कॉल की थी.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 12, 2026

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित एसएन हॉल में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक छात्रा के आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया. सूचना मिलते ही एएमयू प्रशासन, हॉल स्टाफ और पुलिस मौके पर पहुंची. गंभीर हालत में छात्रा को जेएन मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे जीवित बताया और तत्काल आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया.

परिवार को आखिरी कॉल की थी: एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने बताया कि छात्रा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की छात्रा है और एसएन हॉल में रह रही थी. वह मूल रूप से आजमगढ़ जनपद की रहने वाली है. सोमवार को उसने अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या करने की कोशिश की. इसके पहले छात्रा ने अपने परिजनों को फोन कर बात की थी. परिजनों ने तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी दी.

Photo Credit: ETV Bharat
कुलपति नईमा खातून भी छात्रा का हाल जानने पहुंचीं.

परिजनों ने दी थी AMU प्रशासन को सूचना: डॉ. वसीम अली ने कहा कि सूचना मिलते ही एएमयू इंतजामिया, प्रॉक्टोरियल टीम और पुलिस आनन-फानन में छात्रा के कमरे पर पहुंची. दरवाजा खुलवाकर छात्रा को बिना देर किए जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. छात्रा का इलाज मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा है. डॉक्टरों की पूरी टीम लगी हुई है और प्राथमिकता छात्रा की जान बचाने की है.

छात्रा का कॉलेज में पहला दिन था: प्रॉक्टर प्रोफेसर ने कहा कि सोमवार को छात्रा का कॉलेज में पहला दिन था और उस समय उसकी रूम पार्टनर भी उसके साथ मौजूद नहीं थी. छात्रा की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. छात्रा के मामा भी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति नईमा खातून भी छात्रा का हाल जानने मेडिकल कॉलेज पहुंची.

छात्रा के कमरे को सील किया गया: सुसाइड नोट को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रॉक्टर ने कहा कि फिलहाल छात्रा के कमरे को सील कर दिया गया है और किसी भी तरह की वस्तु की जांच बाद में की जाएगी. इस समय सबसे अहम बात छात्रा की जान बचाना है. जांच की प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी और परिजनों से भी बातचीत की जाएगी.

संपादक की पसंद

