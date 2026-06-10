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दिल्ली के इंजीनियरिंग छात्र ने पटना में की आत्महत्या, कर्ज लेकर पढ़ा रहा था मजदूर पिता

पटना: बिहार के पटना में एक होनहार छात्र के आत्महत्या किए जाने की घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है. मामला फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के कन्हैया नगर का है. मृतक की पहचान 26 वर्षीय धीरज कुमार के रूप में हुई है.

दिल्ली में बीटेक की पढाई कर रहा था छात्र: धीरज दिल्ली में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और सेकेंड ईयर का छात्र बताया जाता है. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मां, पिता, भाई और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पटना में की आत्महत्या: घटना के बाद पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल बना हुआ है. परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार धीरज बेहद शांत, सरल और पढ़ाई-लिखाई में रुचि रखने वाला युवक था. वह हमेशा अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहता था और अपने साथियों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था.

गरीब मां-बाप की टूटीं सारी उम्मीदें : परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं. लोगों का कहना है कि धीरज अक्सर कहा करता था कि वह पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता-पिता की गरीबी दूर करेगा. लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा.

घर पर अकेले था युवक: जानकारी के अनुसार धीरज हाल ही में दिल्ली से अपने घर कन्हैया नगर लौटा था. मंगलवार को घर के सभी सदस्य अपने-अपने काम से बाहर गए हुए थे. पिता विजय कुमार शर्मा मजदूरी करने गए थे. मां भी घर से बाहर थीं. भाई और अन्य सदस्य भी किसी काम से निकले हुए थे.

खाना देने गई थी मां: इसी दौरान घर में अकेले रहे धीरज ने आत्महत्या कर ली. दोपहर बाद जब उसकी मां घर लौटीं और बेटे को खाना देने के लिए कमरे के पास पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. उन्होंने कई बार आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

दरवाजा तोड़कर निकाला गया शव: अनहोनी की आशंका होने पर आसपास के लोगों को बुलाया गया. काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. धीरज का शव कमरे में पड़ा था. यह दृश्य देखते ही मां चीख पड़ी और परिवार में कोहराम मच गया.

मजदूरी करते हैं पिता: देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जमा हो गए. मृतक के पिता विजय कुमार शर्मा भवन निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर हैं और रोजाना मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया.

कर्ज लेकर करवा रहे थे बेटे को इंजीनियरिंग: स्थानीय लोगों के अनुसार पिता ने कर्ज लेकर धीरज की इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कराई थी. परिवार को उम्मीद थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद धीरज इंजीनियर बनेगा और परिवार का सहारा बनेगा. उसकी नौकरी लगने के बाद घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी. लेकिन बेटे की असमय मौत ने परिवार के सभी सपनों को एक झटके में तोड़ दिया.