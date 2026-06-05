Special : राजस्थान के राष्ट्रीय संस्थानों में महज देश की 3 फीसदी इंजीनियरिंग सीट, इस बार 9% की बढ़ोतरी...
राजस्थान के पांचों संस्थानों में कुल मिलाकर वर्तमान में 2178 सीटों की संख्या हो गई है. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : June 5, 2026 at 8:02 PM IST
कोटा: जेईई एडवांस्ड और जेईई मेन के परिणाम के आधार पर जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Councelling 2026) की काउंसलिंग शुरू हो गई है. इसमें सीट मैट्रिक्स भी जारी की गई है. इसमें राजस्थान के भी पांच संस्थान शामिल हैं, जिनमें आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर, ट्रिपल आईटी कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ अजमेर और एआईईएलआईटी केकड़ी अजमेर शामिल हैं.
राजस्थान के इन पांचों संस्थानों में कुल मिलाकर वर्तमान में 2178 सीटों की संख्या हो गई है. हालांकि, देश में 136 संस्थानों में जोसा के जरिए काउंसलिंग हो रही है, जिनमें 67323 सीट है. इन सीटों का महज 3.24% ही राजस्थान के पास है. राजस्थान में सीट बढ़ोतरी की बात की जाए तो बीते साल से इस बार सीट में 200 की बढ़ोतरी हुई है.
पिछले साल 1978 सीट्स थी. इस साल यह बढ़ोतरी 9 फीसदी के आसपास है, जिसमें जोधपुर आईआईटी में 140 और ट्रिपल एमएनआईटी जयपुर में 60 सीट्स बढ़ी है. आईआईटी जोधपुर में सीट्स 610 से अब सीट 750 हो गई है. शेष तीन संस्थानों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिनमें, ट्रिपल आईटी कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर और एआईईएलआईटी शामिल है.
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एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि राजस्थान के पांचो संस्थाओं की बात की जाए तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ (BS) आर्किटेक्ट (BArch) तीन तरह के कोर्स है. जिनमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट केवल एमएनआईटी जयपुर में हो रहा है. जहां पर यह 5 वर्षीय कोर्स है, इसमें 77 सीट्स हैं, जबकि आईआईटी जोधपुर में बैचलर ऑफ साइंस (बीएस) के तीन कोर्सेज हैं. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 3 कोर्स हैं, जिनमें 100 सीट्स हैं. इन दोनों को मिलाकर 177 सीट हैं, जबकि शेष 2001 बीटेक की ही सीट है.
दो नई ब्रांच और 140 सीटों की बढ़ोतरी : आईआईटी जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर 13 ब्रांच अब हो गई है, इनमें बीटेक की 10 और बीएस की तीन ब्रांच है. साल 2025 की सीट मैट्रिक्स में 11 ही ब्रांच थी. इस साल 2026 में बीटेक की एक और बीएस की 1-1 ब्रांच बढ़ी है, जिनमें दो नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं.
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इनमें एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की 50 सीट हैं, जबकि बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की 40 सीट है. बाकी पहले से चल रही चार ब्रांचों में सीटों की बढ़ोतरी की है. जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10-10 सीट बढ़ी है. जबकि बीटेक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में भी 20 सीटों की बढ़ोतरी हुई है. जबकि शेष सात ब्रांच की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
MNIT में अब इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी बीटेक : एमएनआईटी जयपुर की बात की जाए तो यहां पर दो नए बीटेक कोर्सेज शुरू किए गए हैं. इन्हें मिलाकर अब यहां पर 11 कोर्सेज हो गए हैं, पहले 2025 में 9 ही कोर्स संचालित हो रहे थे. नए दो कोर्सेज की बात की जाए तो इनमें इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बीटेक कोर्स शुरू किए गए हैं. दोनों ब्रांच में 30-30 सीट्स नई जोड़ी गई है. जिसके अनुसार ही एमएनआईटी जयपुर में अब 948 सीट हो गई है.
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इसके पहले 2025 में यहां पर 888 सीट्स थी. शेष ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर (बीआर्क) संचालित ब्रांचेस में किसी तरह का कोई सीट नहीं बढ़ी है.
IIIT कोटा में कोई सीट नहीं बढ़ी : ट्रिपल आईटी कोटा की बात की जाए तो यहां भी किसी तरह की कोई सीट में बढ़ोतरी नहीं हुई है. यहां कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 180 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 90 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में 60 सीट्स हैं. कुल मिलाकर यहां 330 सीट से हैं. तीन ब्रांच में बीटेक कोर्स संचालित हो रहे है.
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इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर की बात की जाए तो वहां पर 90 सीट्स है और कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. जिनमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है. इन तीनों में 30-30 सीट का इनटेक है. अजमेर के केकड़ी में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) में भी 60 सीट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लाकचैन टेक्नोलॉजी) ब्रांच में है.