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इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट: इंजीनियरिंग विभाग बना ओवरऑल चैंपियन, मैकेनिकल विभाग उपविजेता

दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल में पहली बार आयोजित इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट का समापन हो गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

Engineering Department overall champion at Inter Departmental Sports Meet 2026 at South Eastern Railway Ranchi Division
इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट-2026 (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2026 at 11:01 PM IST

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रांचीः दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल में पहली बार आयोजित ‘इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट-2026’ का सोमवार को हॉकी स्टेडियम, हटिया में समापन हुआ.

रेलवे कर्मचारियों के बीच खेल भावना, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में मंडल के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. समापन समारोह में मंडल रेल प्रबंधक सह अध्यक्ष/SERSA, रांची करुणा निधि सिंह ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया.

दक्षिण पूर्व रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन (SERSA), रांची की ओर से आयोजित स्पोर्ट्स मीट में क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, कैरम, तैराकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं कराई गईं. अलग-अलग खेलों में कर्मचारियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के समग्र प्रदर्शन के आधार पर इंजीनियरिंग विभाग ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया, जबकि मैकेनिकल विभाग उपविजेता रहा.

Engineering Department overall champion at Inter Departmental Sports Meet 2026 at South Eastern Railway Ranchi Division
इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट (ETV Bharat)

समापन समारोह में विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विजेता टीमों को मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने मेडल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. इस दौरान आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए.

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक करुणा निधि सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल कर्मचारियों में अनुशासन, टीम भावना, आपसी समन्वय और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उत्साह और खेल भावना की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया.

Engineering Department overall champion at Inter Departmental Sports Meet 2026 at South Eastern Railway Ranchi Division
इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट (ETV Bharat)

इस आयोजन के सफल संचालन में योगदान के लिए स्पोर्ट्स ऑफिसर एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राजा, सहायक स्पोर्ट्स अधिकारी आशुतोष कुमार सिन्हा तथा SERSA के सचिव ओम प्रकाश ठाकुर के योगदान की भी सराहना की गई.

समापन समारोह के अवसर पर वॉलीबॉल और शतरंज अकादमी का उद्घाटन भी किया गया. इन अकादमियों का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है. SERSA द्वारा संचालित इन अकादमियों में रेलवे के अलावा अन्य खिलाड़ी भी नामांकन करा सकेंगे और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

Engineering Department overall champion at Inter Departmental Sports Meet 2026 at South Eastern Railway Ranchi Division
वॉलीबॉल और शतरंज अकादमी का उद्घाटन (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक हेमराज मीना, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजू तिर्की, वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) साकेत कुमार, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता राजीव रंजन, वरिष्ठ मंडल दूरसंचार अभियंता विवियन मरांडी, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक जयवर्धन कुमार, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक लक्ष्मण कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और खिलाड़ी मौजूद रहे.

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