ETV Bharat / state

15246 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन, बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों का बढ़ता दबदबा

पटना : ''इस वर्ष बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों से 4745 छात्रों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों से 10501 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है. इस तरह कुल 15246 छात्रों को रोजगार मिला है. कैंपस प्लेसमेंट के लिए सिस्को, एचसीएल, विप्रो, एलएंडटी और टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां बिहार के तकनीकी संस्थानों में आती हैं.'' यह कहना है बिहार के तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह का.

'बिहार को लेकर जो पूर्वाग्रह था, वह अब बदल रहा' : लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, जिसके लिए शिक्षकों को आईआईटी में प्रशिक्षण दिया गया है. बिहार को लेकर जो पूर्वाग्रह पहले था, वह अब बदल रहा है. इनोवेशन के क्षेत्र में भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

लोकेश कुमार सिंह का बयान (ETV Bharat)

नाम मात्र फीस में क्वालिटी एजुकेशन : लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि आज प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई के लिए सालाना एडमिशन फीस मात्र 10 रुपये और हर महीने की एजुकेशन फीस 10 रुपये है. इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अन्य गतिविधियों के लिए सालाना 2500 रुपये तथा 500 रुपये इंश्योरेंस शुल्क लिया जाता है.

''जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें सालाना 1200 से 1500 रुपये तक खर्च करना पड़ता है. वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन फीस केवल 5 रुपये और प्रतिमाह एजुकेशन फीस 5 रुपये है. देश में इतनी सस्ती तकनीकी शिक्षा कहीं और उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण अब तकनीकी शिक्षा के लिए पलायन में काफी कमी आई है.''- लोकेश कुमार सिंह, सचिव, बिहार तकनीकी शिक्षा विभाग

इंजीनियरिंग कॉलेजों में 14553 सीटें : लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में कुल 14553 सीटें हैं, जिनमें 81 प्रतिशत सीटें भर जाती हैं. वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 17243 सीटें हैं, जिनमें 93 प्रतिशत सीटों पर नामांकन होता है. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में लगभग 2 लाख छात्र शामिल होते हैं, लेकिन कुछ सीटें इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि कई छात्रों को मनचाहा ब्रांच नहीं मिल पाता. तीन राउंड की काउंसलिंग के बाद प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी जाती है.