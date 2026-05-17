गोरखपुर में इंजीनियर सुसाइड मामला; पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार, Whatsapp स्टेटस पर लगाया था वीडियो
एसपी सिटी निमिष ने बताया कि इंजीनियर प्रद्युम्न के भाई की तहरीर पर एम्स थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 3:35 PM IST
गोरखपुर : जिले के एम्स थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को इंजीनियर (35) की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है. आत्महत्या से पहले इंजीनियर ने एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाये थे. मृतक युवक ने व्हाट्सएप (Whatsapp) स्टेटस एक वीडियो भी अपलोड किया था.
एसपी सिटी निमिष ने बताया कि प्रद्युम्न के भाई की तहरीर पर एम्स थाना में अर्पिता यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था. पुलिस तलाश कर रही थी. पुलिस ने उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया है.
भाई राघवेंद्र के अनुसार, इंजीनियर प्रद्युम्न कुशीनगर जिले के नगर पंचायत के स्वामी विवेकानंद नगर के रहने वाले थे. प्रद्युम्न की शादी 2 जून 2017 को हुई थी. शादी के 3 साल बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. कुशीनगर जिला न्यायालय में 12 मई को मामले की सुनवाई थी. वह इसी केस के लिए 10 मई को इंदौर से कुशीनगर आए थे. कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 21 जुलाई को मिली थी.
भाई के मुताबिक, प्रद्युम्न बेहद तनाव में थे. केस के लिए उन्हें बार-बार छुट्टी लेकर आना पड़ता था. सुनवाई के बाद वह हाटा स्थित अपने जीजा के घर चले गए थे, वहां से उन्हें गोरखपुर जाना था. रास्ते में कुसुम्ही जंगल पड़ता है, इसलिए वह मंदिर में दर्शन के लिए रुक गए. दर्शन के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी. जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई थी.
सुसाइड से पहले इंजीनियर प्रद्युम्न ने एक वीडियो बनाया था. वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपलोड किया था. स्टेटस में लिखा, "बाय-बाय अलविदा, लव यू ऑल फैमिली मेंबर." वीडियो में इंजीनियर ने कहा कि "मेरा सेहरा तैयार है. अब मुझे जाने की खुशी है. मेरा बुलावा आ गया है. उन्होंने कहा कि बहुत तड़प थी जिंदगी में, पिछले एक डेढ़ महीने से मेरे दिमाग में चल रहा था कि सुसाइड कर लूं..."
यह भी पढ़ें : गोरखपुर में इंजीनियर ने दी जान; आत्महत्या से पहले Whatsapp स्टेटस पर वीडियो लगाया, कहा- "बहुत तड़प थी जिंदगी में..."