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गोरखपुर में इंजीनियर सुसाइड मामला; पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार, Whatsapp स्टेटस पर लगाया था वीडियो

इंजीनियर प्रद्युम्न (फाइल फोटो), पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )