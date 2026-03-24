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नमक के लिए छोड़ी नौकरी, इंजीनियरिंग-एमबीए की पढ़ाई स्टार्टअप में लगाई, आज कमा रहे लाखों

हाली ही में उन्होंने कुछ नई चीजें जैसे-अमचूर पाउडर, मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का मल्टीग्रेन इन सब का आटा भी तैयार करना शुरू किया है. उन्हें अपने हर प्रोडक्ट का मार्केट से जबर्दस्त रिसपॉन्स मिल रहा है.

शहडोल के रहने वाले अंबर जैन ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है, जो लोगों के लिए और युवाओं के लिए एक मिसाल बन रहा है. अंबर जैन ने नमक से लाखों का स्टार्टअप शुरू कर दिया है, और इससे अच्छी खासी आय भी हासिल कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर पचगांव में अपना पूरा सेटअप लगाया है, और वहीं पर अलग-अलग प्रकार के नमक जैसे काला नमक, सेंधा नमक, चाट मसाला और जीरा मन बनाना शुरू किया है.

शहडोल : कहते हैं, जहां चाह-वहां राह. आज हम आपको एक ऐसे ही युवक के स्टार्टअप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी चाह में अपनी असली राह को चुना और सफलता की नई कहानी लिख दी. इंदौर से इंजीनियरिंग, पुणे से एमबीए की पढ़ाई और बेंगलुरु जैसी जगहों पर कई सालों तक नौकरी के बाद भी अंबर जैन के मन में कुछ अलग करने की चाहत थी. उनके मन में अपना कुछ अलग करने का चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने कोरोना काल के वर्क फ्रॉम होम को अवसर बनाया और नौकरी छोड़ खुद का ऐसा स्टार्टअप शुरू कर दिया, जिससे अब लाखों रुपए कमा रहे हैं.

नमकर, जीरामन के बाद अब कई प्रोडक्ट उतारे मार्केट में (Etv Bharat)

नमक बिजनेस में किया इतना इन्ववेस्टमेंट

अंबर जैन बताते हैं, '' इस स्टार्टअप की शुरुआत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी जो भारत सरकार की योजना है, इसका लाभ लेते हुए किया था. योजना से करीब 25 लाख रुपए लोन लिया था, और उसी से अपना स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें लैंड खरीदी, फैक्ट्री सेटअप किया, कुछ मशीनें और पैकेजिंग मैटेरियल आदि भी खरीदा. इस तरह से 2023 में अपने स्टार्टअप का पूरी तरह शुरू किया.'' अंबर बताते हैं कि दो से तीन साल में 40 से 50 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अब उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया है.

अपनी फैक्ट्री के बाहर अबंर जैन (Etv Bharat)

जीरामन से की थी शुरुआत, अब जमकर प्रॉफिट कमा रहे

कमाई को लेकर अंबर जैन कहते हैं, '' ये बिजनेस है, इसमें इनकम तो ऊपर नीचे होती रहती है. फर्स्ट ईयर में हमने स्टार्टअप किया था तो सिर्फ जीरामन, चटपट साल्ट से स्टार्टअप किया था. उसके बाद हमने बाकी की चीज इंक्लूड की. फर्स्ट ईयर में अच्छा रिस्पांस मिला था. सेकंड ईयर में थोड़ा सा मार्केट हमारा डाउन हुआ था, क्योंकि कुछ मशीनों की प्रॉब्लम्स की वजह से और बाकी की चीजों में फोकस करना था. पैकेजिंग मटेरियल आदि की वजह से थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब फिर से हमारा थर्ड ईयर से ऊपर हो रहा है, और हमारा बिजनेस बेहतर हो रहा है, मार्केट के हिसाब से हम लोग कमा रहे हैं, वैसे तो कमाई मार्केट के अप डाउन पर निर्भर करती है फिर भी सालाना 4 से 5 लाख मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट हो जाता है.''

अंबर के साथ स्थाई तौर पर काम करते हैं 5 कर्मचारी (Etv Bharat)

अबंर कहते हैं, ''जहां तक लोगों को नौकरी देने की बात है तो अभी पांच लोगों स्थाई तौर पर हमारा काम देकर रखे हैं, बाकी तीन-चार लोग काम के हिसाब से आते हैं, जब काम ज्यादा होता है. तो काम करने के हिसाब से एडजस्ट करते हैं.''

जीरामन से की थी शुरुआत, अब जमकर प्रॉफिट कमा रहे अंबर (Etv Bharat)

पढ़ाई में रहे हैं अव्वल, अब स्टार्टअप में भी



अंबर जैन कहते हैं, '' ऐसा नहीं है कि मेरी पढ़ाई में कोई कमी रही, या नौकरी अच्छी नहीं थी. मैंने इंजीनियरिंग और मार्केट रिसर्च में एमबीए के बाद 5-6 साल नौकरी भी की थी. बस मैं अपने क्षेत्र में रहना चाहता था, और यहीं कुछ बेहतर करना चाहते था. इसलिए स्टार्टअप शुरू किया है.'' वो बताते हैं कि उन्होंने इंदौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, पुणे से एमबीए किया है, और फिर मार्केट रिसर्च में ही उनका ज्यादा काम रहा है. तीन-चार जगह पर काम कर चुके हैं. पुणे में भी किया है, बेंगलुरु में भी किया है. कोविड के समय पर जब वे वर्क फ्रॉम होम के लिए घर पर आए तो उसके बाद उन्होंने अपने माता-पिता से अपने स्टार्टअप के बारे में चर्चा की और फिर इसे स्टार्ट किया.

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अम्बर जैन कहते हैं, '' थोड़ी सी सहूलियत इसमें मिली कि जो जीरामन का काम था वह पहले से ही चल रहा था, वो गृह उद्योग था, और उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाने का सोचा. इसमें कई नई चीजें लाकर स्टार्टअप का रूप दिया और बड़ा मार्केट बनाने की कोशिश की है.''