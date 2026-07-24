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सिक्किम एनएचपीसी टनल हादसा, उत्तराखंड के इंजीनियर प्रवीन नेगी की मौत, घर में पसरा मातम

बीती 20 जुलाई को सिक्किम में एनएचपीसी की निर्माणाधीन का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था. प्रवीन नेगी भी इस हादसे का शिकार हुए थे.

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सिक्किम एनएचपीसी टनल हादसा (ANI AND ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 6:24 PM IST

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चमोली: सिक्किम के नामची जिले में एनएचपीसी टनल हादसे में उत्तराखंड के इंजीनियर प्रवीन नेगी की भी जान चल गई. प्रवीन नेगी मूल रूप से चमोली जिले के गुनियाला गांव के रहने वाले थे. उनके निधन से परिवार, मित्रों और क्षेत्रवासियों में शोक की लहर है.

दरअसल, बीती 20 जुलाई को दक्षिण सिक्किम के सामरदुंग स्थित एनएचपीसी की निर्माणाधीन सुरंग में दोपहर करीब एक बजे संदिग्ध मीथेन गैस के अचानक विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में सुंरग का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया. हादसा 20 जुलाई की दोपहर को हुआ था. उस समय कई कर्मचारी और अधिकारी सुरंग के भीतर कार्यरत थे. जहरीली गैस और मलबा भर जाने से सभी अंदर फंस गए, जिसमें से एक इंजीनियर प्रवीन नेगी भी थे. कई दिनों तक चले कठिन राहत एवं बचाव अभियान के बाद भी अंदर फंसे लोगों की नहीं बचाया जा सका.

जैसे ही इंजीनियर प्रवीन नेगी के निधन की खबर उनके परिजनों की मिली, उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. प्रवीन नेगी अपने सरल, हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वे हमेशा बड़ों का सम्मान करते और अपने विनम्र व्यवहार से सभी का दिल जीत लेते थे.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रवीन नेगी ने एचसीसी की मायापुर-पीपलकोटी परियोजना से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने विभिन्न रेलवे और निर्माण परियोजनाओं में अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता का परिचय दिया. हाल ही में वे सिक्किम में एनएचपीसी की टनल परियोजना में कार्यरत थे और अपने उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. एक दुर्घटना ने उनके सपनों और परिवार की उम्मीदों को हमेशा के लिए थाम दिया. उनके निधन से न केवल उनके परिजनों ने अपना बेटा और भाई खोया है, बल्कि समाज ने एक प्रतिभाशाली, कर्मठ और संस्कारी युवा इंजीनियर को भी खो दिया है.

प्रवीन नेगी की मधुर मुस्कान, सादगी, विनम्रता और कार्य के प्रति समर्पण हमेशा लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगा. क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.

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इंजीनियर प्रवीन नेगी का मौत
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