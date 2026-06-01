अलवर में इंजीनियर ने दी जान, परिजनों का आरोप- पत्नी करती थी प्रताड़ित
मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुराल वाले आत्महत्या को उकसाते थे.
Published : June 1, 2026 at 4:49 PM IST
अलवर: जिले के राजगढ़-मालाखेड़ा रेलमार्ग स्थित ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली. घटना की सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी पहुंचाया. मृतक के परिजन एवं दोस्त ने आरोप लगाया कि इंजीनियर ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर जान दी है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर लिया है.
राजगढ़ थाने के एएसआई रामफूल ने बताया, ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन ट्रैक के निकट युवक के आत्महत्या करने की सूचना मिली. वे जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक की पहचान अलवर के मोतीनगर निवासी गगन अग्रवाल के रूप में हुई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
पढ़ें:एक्सईएन पति का 'टॉर्चर': आत्महत्या के डेढ़ महीने बाद मोबाइल में मिले फुटेज ने खोले राज, पुलिस ने घर सील किया
परिवार ने लगाए आरोप: इधर, मृतक गगन के दोस्त ललित मोहन गुप्ता ने कहा कि राजगढ़-मालाखेड़ा रेलमार्ग के पास गगन के आत्महत्या करने की सूचना राजगढ़ थाने से मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि गगन को उसकी पत्नी व ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर रखा था. इससे गगन मानसिक अवसाद में था और यह कदम उठाया है. उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में मृतक गगन के भाई निर्मल ने मामला दर्ज कराया कि उसका छोटा भाई गगन उसकी पत्नी, सास व ससुर शादी के बाद से ही आत्महत्या करने को उकसाते थे. इसे लेकर पत्नी के परिवार को काफी बार समझाया, लेकिन वो नहीं माने. शिकायत में बताया कि हर 2-4 महीने में पत्नी व उसके पीहर वाले आते और गगन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते. गगन ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन नहीं माने. बार-बार मानसिक प्रताड़ित होने के चलते गगन ने आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस इस प्रकरण पर अनुसंधान कर रही है.
पढ़ें: एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, पत्नी की आत्महत्या के बाद पति ने बेटे के साथ की खुदकुशी