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गोरखपुर में इंजीनियर ने दी जान; आत्महत्या से पहले Whatsapp स्टेटस पर वीडियो लगाया, कहा- "बहुत तड़प थी जिंदगी में..."

सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों को सूचना दी गई और मामले की छानबीन की जा रही है.

इंजीनियर प्रद्युम्न (फाइल फोटो)
इंजीनियर प्रद्युम्न (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:12 PM IST

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गोरखपुर : जिले के एम्स थाना क्षेत्र में कुशीनगर के रहने वाले एक इंजीनियर (35) ने आत्महत्या कर ली. इंजीनियर का शव एक मंदिर के पास बरामद हुआ है. सुसाइड करने से पहले युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस एक वीडियो अपलोड किया. मरने से पहले इंजीनियर ने एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाये हैं. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है. मामला एम्स थाना क्षेत्र के कुस्मही जंगल का बताया जा रहा है.

सीओ योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, इंजीनियर प्रद्युम्न कुशीनगर जिले के नगर पंचायत के स्वामी विवेकानंद का रहने वाले थे. प्रद्युम्न की शादी 2 जून 2017 को हुई थी. शादी के 3 साल बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया. कुशीनगर जिला न्यायालय में 12 मई को मामले की सुनवाई थी. सुनवाई की अगली तारीख 21 जुलाई को मिली थी. परिजनों के मुताबिक, प्रद्युम्न घर से नौकरी पर जाने के लिए निकले थे. लेकिन, ट्रेन पकड़ने से पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया.

सुसाइड से पहले इंजीनियर प्रद्युम्न ने एक वीडियो बनाया. वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अपलोड किया. "स्टेटस में लिखा, बाय-बाय अलविदा, लव यू ऑल फैमिली मेंबर." वीडियो में इंजीनियर ने कहा कि "मेरा सेहरा तैयार है. अब मुझे जाने की खुशी है. मेरा बुलावा आ गया है. उन्होंने कहा कि बहुत तड़प थी जिंदगी में, पिछले एक डेढ़ महीने से मेरे दिमाग में चल रहा था कि सुसाइड कर लूं."

सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार रात को सूचना मिली एक व्यक्ति ने वीडियो डाला है. ट्रैक करने पर कुस्मही जंगल में एक शव बरामद हुआ. मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए. परिजनों को सूचना दी गई और मामले की छानबीन की जा रही है.

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