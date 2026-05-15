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गोरखपुर में इंजीनियर ने दी जान; आत्महत्या से पहले Whatsapp स्टेटस पर वीडियो लगाया, कहा- "बहुत तड़प थी जिंदगी में..."

इंजीनियर प्रद्युम्न (फाइल फोटो) ( Photo credit: ETV Bharat )