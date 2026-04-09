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सरकारी नौकरी मिलते ही प्रेमिका ने बनाई दूरी! गम में डूबे इंजीनियर ने होटल में दी जान

इंजीनियर ने होटल में दी जान ( Photo Credit; ETV Bharat )

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पीलीभीत : पीलीभीत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बरेली के रहने वाले और गेल इंडिया में कार्यरत इंजीनियर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में मिले धोखे के कारण वे गहरे मानसिक तनाव में थे. मृतक की पहचान बरेली के ग्राम यौशलपुर निवासी दीपांशु के रूप में हुई है. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है. इंजीनियर ने होटल में दी जान (Video Credit; ETV Bharat) परिजनों के अनुसार दीपांशु एक सप्ताह पहले घर से अपनी ड्यूटी पर जाने की बात कहकर निकला था. हालांकि, वह अपनी नौकरी पर जाने के बजाय पीलीभीत शहर के छतरी चौराहा स्थित एक होटल में पिछले चार दिनों से रुका हुआ था. बुधवार की रात दीपांशु ने होटल के कमरे में ही जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसने खुद इसकी सूचना अपने एक मित्र को दी. सूचना मिलते ही साथी तत्काल होटल पहुंचा और होटल कर्मियों की सहायता से उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां दीपांशु की मौत हो गई.