सरकारी नौकरी मिलते ही प्रेमिका ने बनाई दूरी! गम में डूबे इंजीनियर ने होटल में दी जान
जहरीला पदार्थ खाने के बाद दीपांशु ने खुद दोस्त को दी थी सूचना
पीलीभीत : पीलीभीत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बरेली के रहने वाले और गेल इंडिया में कार्यरत इंजीनियर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में मिले धोखे के कारण वे गहरे मानसिक तनाव में थे. मृतक की पहचान बरेली के ग्राम यौशलपुर निवासी दीपांशु के रूप में हुई है. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है.
परिजनों के अनुसार दीपांशु एक सप्ताह पहले घर से अपनी ड्यूटी पर जाने की बात कहकर निकला था. हालांकि, वह अपनी नौकरी पर जाने के बजाय पीलीभीत शहर के छतरी चौराहा स्थित एक होटल में पिछले चार दिनों से रुका हुआ था. बुधवार की रात दीपांशु ने होटल के कमरे में ही जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसने खुद इसकी सूचना अपने एक मित्र को दी. सूचना मिलते ही साथी तत्काल होटल पहुंचा और होटल कर्मियों की सहायता से उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां दीपांशु की मौत हो गई.
5 साल का प्रेम और फिर मिला धोखा
यह भी बताया जा रहा है कि दीपांशु का पिछले पांच साल से एक युवती के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. कुछ समय पूर्व युवती की सरकारी नौकरी लग गई, जिसके बाद उसने दीपांशु से दूरी बना ली और संबंध खत्म कर लिए. हाल ही में दीपांशु को पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई है. माना जा रहा है कि इसी बात से आहत होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम ने भी होटल के कमरे से साक्ष्य एकत्र किए हैं. थानाध्यक्ष सुनगढ़ी नरेश त्यागी ने बताया कि "मामले की जानकारी मिली है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी." फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.
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