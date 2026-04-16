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10 हजार रुपए की घूस लेते इंजीनियर गिरफ्तार, पूर्णिया में विजिलेंस टीम ने घर पर की छापेमारी

10000 की घूस लेते विजिलेंस टीम के चढ़ा पूर्णिया शिक्षा परियोजना का इंजीनियर भूषण प्रसाद. ठेकेदार से बिल पास कराने के लिए मांगी थी घूस

10 हजार की घूस लेते इंजीनियर गिरफ्तार
10 हजार की घूस लेते सहायक इंजीनियर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 2:16 PM IST

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पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में एक घूसखोर अफसर निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ा है. पूर्णिया शिक्षा परियोजना का असिस्टेंट इंजीनियर भूषण प्रसाद पर आरोप है कि वह ठेकेदार से बिल पास करने के नाम पर 10 हजार रुपए घूस ले रहा था. ठेकेदार के द्वारा इस बात की जानकारी बृजेश को दी गई थी, जिसकी शिकायत पाने के बाद विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए भूषण को रंगे हाथ पकड़ा.

10 हजार की घूस लेते इंजीनियर गिरफ्तार : इन दिनों इनकम टैक्स की टीम एवं विजिलेंस की टीम लगातार घूसखोर कर्मियों पर निगाह रखे हुए हैं. कार्रवाई करते हुए कई पदाधिकारी के साथ-साथ छोटे कर्मचारी इन लोगों के हत्थे चढ़ चुके हैं, इसके बावजूद भी भ्रष्ट्र अधिकारी सुधारने का नाम नहीं ले रहे. इसी कड़ी में आज बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता भूषण प्रसाद के आवास पर छापेमारी की है. कटिहार में शिक्षा विभाग में पोस्टेड हैं, पटना से आई स्पेशल विजिलेंस टीम के 7 सदस्यीय टीम इसमें शामिल हैं.

छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस की टीम
छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस की टीम (ETV Bharat)

इंजीनियर के घर में निगरानी की छापेमारी : स्पेशल विजिलेंस यूनिट के डीएसपी राज कुमार सिंह के नेतृत्व में चल छापेमारी चल रही है. एसवीयू के 7 सदस्यीय टीम घर का कोना कोना खंगाल रही है. सहायक अभियंता से कड़ी पूछताछ की जा रही है. लैपटॉप और मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं.

परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ : टीम को छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और प्रूफ हाथ लगे हैं. भूषण प्रसाद इससे पहले पूर्णिया में पोस्टेड थे. जबकि उनका स्थाई आवास शहर के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के जिला स्कूल रोड स्थित शांतिनगर में है. सहायक अभियंता और उनके परिवार के सदस्यों से 4 घंटे से पूछताछ चल रही है.

घूसखोरी के आरोपी सहायक इंजीनियर का घर
घूसखोरी के आरोपी सहायक इंजीनियर का घर (ETV Bharat)

''ठेकेदारों की ओर से शिकायत मिली थी. बिहार शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता भूषण प्रसाद शिक्षा विभाग के भवन निर्माण से जुड़े परियोजनाओं के लिए उनसे रुपए की डिमांड कर रहे हैं. उनके पास से इससे जुड़े डिजिटल प्रूफ हैं. जिसमें 10 हजार, 4 हजार और 16 हजार रुपए सहायक अभियंता को भेजे गए थे. इसके अलावा बातचीत की रिकॉर्डिंग भी थी.''- राज कुमार सिंह, डीएसपी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट

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