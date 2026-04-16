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10 हजार रुपए की घूस लेते इंजीनियर गिरफ्तार, पूर्णिया में विजिलेंस टीम ने घर पर की छापेमारी

10 हजार की घूस लेते सहायक इंजीनियर गिरफ्तार ( ETV Bharat )