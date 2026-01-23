ETV Bharat / state

Success Story: विदेश की नौकरी छोड़ बिहार में थाईलैंड का एप्पल बेर उगाया, एक एकड़ से लाखों की कमाई करते हैं अमेश विशाल

बाजार में ऊंची कीमतों का फायदा: सामान्य मौसम में बेर 30 से 40 रुपये प्रति किलो बिकता था, लेकिन इस बार यह 70 से 90 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया. हरे बेर से इसकी कीमत 10 से 15 रुपये अधिक रहती है. अमेश ने बताया कि प्लांटेशन 10 से 12 फीट की दूरी पर किया गया है, जिससे पेड़ों को पर्याप्त जगह मिली. शुरुआती निवेश करीब एक लाख रुपये रहा, जबकि पिछले दो सीजनों में 5 से 6 लाख रुपये की कमाई हो चुकी है.

मौसम की मार से प्रभावित उत्पादन: सामान्य सीजन में एक पेड़ से 50 किलो तक बेर प्राप्त होता है, लेकिन इस बार मौसम की मार के कारण उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है. इस सीजन में फ्लावरिंग के दौरान तीन दिन लगातार बारिश हुई, जिससे पेड़ों में फंगस लग गया और फल कम हो गए. जहां सामान्यत एक पेड़ से 50 किलो बेर मिलता है, वहां इस बार सिर्फ 5 से 10 किलो ही निकला. नतीजतन बाजार में बेर की आवक कम रही. सरस्वती पूजा के अवसर पर जहां बेर की मांग बढ़ती है, वहां सप्लाई कम होने से कीमतें आसमान छू रही हैं.

विदेशी बेर की अनोखी किस्में और उनका स्वाद: अमेश विशाल ने ईटीवी से बातचीत में बताया कि ग्रीन एप्पल बेर मीठा स्वाद वाला होता है, जबकि बालसुन्दरी और कश्मीरी एप्पल बेर सेब जैसे दिखने वाले छोटे फल हैं, जिनका स्वाद खट्टा-मीठा होता है. इन फलों का आकार 60 से 80 ग्राम तक होता है. उनके एक एकड़ खेत में 350 से अधिक पेड़ लगे हैं, जिसमें तीनों किस्मों के पेड़ शामिल हैं.

खास इन तीन बेर की खेती: नालंदा जिले के सरमेरा प्रखंड के टाल क्षेत्र के हुसैना गांव में रहने वाले अमेश तीन साल से ग्रीन एप्पल बेर, बालसुन्दरी और कश्मीरी एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं. ये प्रजातियां मुख्य रूप से थाईलैंड की हैं, लेकिन इन्हें बंगाल की नर्सरी से खरीदकर उन्होंने अपने खेत में लगाया है.

नालंदा: बिहार में नालंदा के युवा किसान अमेश विशाल ने परंपरागत खेती को छोड़कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाकर कृषि में नया कीर्तिमान रचा है. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई और विदेश में जॉब छोड़कर वे खेती की ओर मुड़े और अब विदेशी मौसमी फलों की खेती से सफलता की नई मिसाल पेश कर रहे हैं.

बेर की अनोखी किस्में (ETV Bharat)

रिसर्च और विशेषज्ञों की सलाह से सफलता: अमेश ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश और कोलकाता के प्रगतिशील किसानों से जानकारी ली और एक साल तक गहन रिसर्च के बाद 2023 में इन पौधों को लगाया. नूरसराय उद्यान महाविद्यालय की फ्रूट एक्सपर्ट दिव्या तिवारी ने बताया कि मौसमी फल सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ये फल सेब जैसे दिखते हैं और इनमें फाइबर तथा एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

"इस बार फ्लावरिंग के दौरान 3 दिन बारिश हो गई, जिसकी वजह से पेड़ में फंगस लग गया और फल कम हुये हैं. दो सीजन में 5 से 6 लाख रुपये की कमाई हुई है. इसे लगाने में एक लाख रुपये का खर्च आया है. बेर फल के बारे में मध्यप्रदेश और कोलकाता के प्रगतिशील किसानों से जानकारी के बाद एक साल तक रिसर्च किया और 2023 में इसे लगाया था."- ई. अमेश विशाल, युवा किसान

थाईलैंड की ग्रीन एप्पल बेर की खेती (ETV Bharat)

पोषक तत्वों से भरपूर फायदे: दिव्या तिवारी के अनुसार, ग्रीन एप्पल बेर में विटामिन A, C, E, K और बी-कॉम्प्लेक्स के साथ पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे खनिज मौजूद हैं. ये पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं और हृदय रोगों से बचाव में सहायक होते हैं. बालसुन्दरी एप्पल बेर खून को ताजा रखता है, जबकि कश्मीरी एप्पल बेर कब्ज, एनीमिया जैसी समस्याओं से राहत देता है और शरीर को ताकत प्रदान करता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"इसमें विटामिन-A, C, E, K, और बी-कॉम्प्लेक्स, खनिज, पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक भी शामिल है. जो स्वास्थ के लिए काफी आच्छा माना जाता है. ये पाचन शक्ति, बॉडी के स्किन को स्वास्थ्य, हड्डियों को मजबूत और हृदय रोग के लिए फायदेमंद है. बालसुन्दरी एप्पल बेर मानव शरीर के खून को ताजा करता है."-दिव्या तिवारी, फ्रूट एक्सपर्ट, नूरसराय उद्यान महाविद्यालय

बिहार में नई पीढ़ी का नया रुझान: बिहार में नई पीढ़ी के युवा किसान अब परंपरागत खेती से हटकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग और विदेशी प्रजातियों की ओर रुख कर रहे हैं. अमेश विशाल जैसे युवा इंजीनियरिंग छोड़कर खेती में उतरकर न केवल खुद सफल हो रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं. उनकी यह पहल दिखाती है कि सही रिसर्च और मेहनत से बिहार की मिट्टी में भी विदेशी फलों की अच्छी पैदावार संभव है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

भविष्य में और विस्तार की योजना: अमेश विशाल की सफलता से स्थानीय किसानों में उत्साह बढ़ा है. वे अब अपने फार्म को और विस्तार देने की योजना बना रहे हैं. मौसम की चुनौतियों के बावजूद उनकी कमाई और उत्पादन की गुणवत्ता बिहार में आधुनिक कृषि की संभावनाओं को दिखाती है. वहीं ऐसे प्रयास राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

