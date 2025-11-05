EOW ने घोटालेबाज इंजीनियर को लखनऊ से गिरफ्तार किया; गोंडा में सरयू ड्रेनेज घोटाले का है आरोपी
साल 2012 में किया गया था घोटाला. गोंडा में फर्जी कोटेशन पर सीमेंट का पेमेंट कराया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 7:46 AM IST
लखनऊ: आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) ने गोंडा के बहुचर्चित सरयू ड्रेनेज घोटाले के आरोपी इंजीनियर हरदत्त मिश्रआ को लखनऊ से गिरफ्तार किया है. गोंडा में फर्जी कोटेशन के आधार पर सीमेंट आपूर्ति के नाम पर 83 लाख 54 हजार 500 रुपए का घोटाला किया गया था. आरोपी अवर अभियंता हरदत्त मिश्रा पर घोटाले का चार्ज लगा है. सोमवार को इसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, सरयू ड्रेनेज खंड प्रथम के तत्कालीन अधिकारियों ने फर्मों से मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था. पर्याप्त सीमेंट स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद फर्जी तरीके से प्रेम इंटरप्राइजेज (फैजाबाद) और द्विवेदी कंस्ट्रक्शन (गोंडा) के नाम पर 10,820 बोरी सीमेंट की आपूर्ति दिखाई गई. इस फर्जी आपूर्ति के आधार पर 83,54,500 रुपए का गबन किया गया.
विभागीय जांच में घोटाले का खुलासा होने के बाद 2012 में गोंडा नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसके कुछ समय बाद जांच को ईओडब्ल्यू के हवाले कर दिया गया. इस मामले में फरार चल रहे तत्कालीन अवर अभियंता हरदत्त मिश्रा को सरोजनी नगर, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी मूल रूप से औद्योगिक नगर, छाबीना (प्रयागराज) का निवासी है. ईओडब्ल्यू की टीम अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.
ईओडब्लू की जांच में यह पाया गया कि आरोपी इंजीनियर ने अपने कार्यकाल के दौरान कई फर्मों के फर्जी कोटेशन बनवाकर सीमेंट आपूर्ति दिखाई और गबन किया. गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू टीम आरोपी को कानूनी कार्रवाई पूरी कर गोरखपुर मुख्यालय लेकर रवाना हो गई है.
