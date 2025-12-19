ETV Bharat / state

गोंडा में इंजीनियर ने की खुदकुशी; ब्लैकमेल कर रही थी शादीशुदा गर्लफ्रेंड, कमरे की दीवार पर स्क्रीनशॉट मिले

गोंडा में इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव (25 वर्ष) ने सुसाइड किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आरोप है कि एक शादीशुदा गर्लफ्रेंड उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी. रुपयों की बढ़ती डिमांड और लोकलाज के चलते अभिषेक श्रीवास्तव ने मौत का रास्ता चुन लिया.

शादीशुदा महिला कर रही थी ब्लैकमेल: पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अभिषेक ने सुसाइड कर लिया था. उसके कमरे की दीवार पर घर के सामने रहने वाली शादीशुदा महिला के स्क्रीनशॉट्स नजर आए. वहां पर सुसाइड नोट भी मिला.

गोंडा: गायत्रीपुरम में रहने वाले इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव (25 वर्ष) ने शुक्रवार को सुसाइड कर लिया. वह एक पेंट की कंपनी में काम करता था. सीओ सिटी आनंद राय ने बताया कि अभिषेक ने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था. काफी देर तक खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा था.

दीवार पर चिपकायी गर्लफ्रेंड की फोटो और मैसेज: सुसाइड करने से पहले उसने गर्लफ्रेंड की चैट, वीडियो काल, रुपयों की डिमांड और ब्लैकमेलिंग के स्क्रीनशॉट कमरे की दीवार पर चिपकाये था. सीओ सिटी आनंद राय ने बताया कि परिजनों शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

मौके पर जांच करती पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)

अभिषेक ने सुसाइड नोट लिखा था: आरोप है कि इस ब्लैकमेलिंग में महिला का पति अजीत भी शामिल था. मौके पर अभिषेक का सुसाइड नोट पाया गया. इसमें लिखा था सोनल सिंह और अजीत सिंह उसको ब्लैकमेल कर रहे थे. 28 सितंबर को सोनल सिंह और उसके पति अजीत सिंह ने अभिषेक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था.

30 अक्टूबर को जेल से आया था अभिषेक: पुलिस ने 30 सितंबर को अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और वह 12 अक्टूबर को जेल से छूटकर आया था. ब्लैकमेलर पति-पत्नी अभिषेक से सुलह के नाम पर उससे दो लाख रुपये मांग रहे थे. रकम न देने पर पहले की तरह फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी. इससे परेशान होकर अभिषेक ने आत्महत्या कर ली.

कमरे की दीवारों पर मिले स्क्रीनशॉट (Photo Credit: ETV Bharat)

चाचा की शिकायत पर FIR दर्ज: अभिषेक के चाचा उद्धव श्रीवास्तव की तहरीर पर सोनल सिंह और अजीत सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. सीओ सिटी आनंद राय ने बताया कि गायत्रीपुरम कालोनी अभिषेक श्रीवास्तव के शव को पोर्स्टमार्टम के लिए भेजा गया. आगे की कानूनी कार्रवाई का जा रही है.



