ETV Bharat / state

मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान का इंजन फेल, टेक ऑफ से पहले सामने आई गडबड़ी

मुरादाबाद और संभल के दौरे पर पहुंचे थे डिप्टी सीएम, सड़क मार्ग से लखनऊ रवाना

मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक.
मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद : दो दिन के मुरादाबाद और संभल के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान में टेक-ऑफ से पहले फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई. इसके बाद उनको सुरक्षित बाहर निकालकर सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना किया गया.

मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिन पहले रविवार को मुरादाबाद पहुंचे थे. यहां विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद सोमवार को संभल का दौरा किया. संभल से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुरादाबाद एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से उन्हें लखनऊ के लिए रवाना होना था. लेकिन विमान के टेक ऑफ से पहले ही इंजन में खराबी आ गई. जिसके बाद एहतियातन उड़ान निरस्त कर दी गई.

मुंढापांडे एयरपोर्ट के चेक पोस्ट मैनेजर कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट अनुराग सिंह ने बताया कि सोमवार शाम 4:30 बजे उपमुख्यमंत्री को लेने के लिए प्लेन ने लैंड किया था. इसके बाद उप मुख्यमंत्री सरकारी विमान में सवार हुए, तभी किसी तकनीकी खराबी आ गई. तुरंत ही मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सकुशल बाहर निकाला.

बताया कि विमान में खराबी की जानकारी पायलट द्वारा दी गई. एयरक्राफ्ट में टेक्निकल मालफंक्शनिंग की बात सामने आई है. इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से लखनऊ जाने का फैसला किया. उन्होंने यह भी बताया कि विमान में तकनीकी खराबी की जानकारी लखनऊ भेजी गई है. वहां से एक टीम आकर विमान की जांच करेगी.

इससे पहले डिप्टी सीएम ने संभल में कई योजनाओं का निरीक्षण किया. साथ ही संभल के ग्राम पंचायत असमोली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र (द्वितीय) का भी जायजा लिया.

यह भी पढ़ें: कानपुर में SSC जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द; सेंटर पर पहुंचे दोगुने अभ्यर्थी; जमकर हंगामा

TAGGED:

MORADABAD BRAJESH PATHAK
BRAJESH PATHAK PLANE ENGINE FAILED
BRAJESH PATHAK SAMBHAL TOUR
DEPUTY CM BRAJESH PATHAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.