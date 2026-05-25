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मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान का इंजन फेल, टेक ऑफ से पहले सामने आई गडबड़ी

मुरादाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )