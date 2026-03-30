पेंड्रा रोड से 24KM तक डाउन लाइन का सफल ट्रायल, पूजा-अर्चना के बाद इंजन रवाना
24KM तक इंजन चला जिसके बाद इसे सफल ट्रायल करार दिया गया. इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 9:00 PM IST
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत बन रही महत्वाकांक्षी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है. पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से भाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच 24 किलोमीटर डाउन लाइन का सफल ट्रायल किया गया. पेंड्रा रोड से गेवरा रोड तक 135 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन प्रस्तावित है.
पूजा-अर्चना के साथ ट्रायल
ट्रायल की शुरुआत पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन से विधि विधान और पूजा-अर्चना के साथ की गई. इसके बाद डीजल इंजन को भाड़ी रेलवे स्टेशन की ओर रवाना किया गया. पूरे ट्रायल के दौरान रेलवे के अधिकारियों और तकनीकी टीम ने ट्रैक की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का बारीकी से निरीक्षण किया. ट्रायल पूरी तरह सफल रहा, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष जताया गया.
24 किलोमीटर का सेक्शन
यह महत्वपूर्ण रेल परियोजना इरकॉन (IRCON) और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (CEWRL) के संयुक्त प्रयासों से तैयार की जा रही है. परियोजना के तहत पेंड्रारोड से भाड़ी तक 24 किलोमीटर सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिस पर यह रॉलिंग ट्रायल किया गया.
ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है और ट्रैक सभी तकनीकी मानकों पर खरा उतरा है. उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक पूरी 135 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा.- कार्तिक पासवान, गति शक्ति बिलासपुर के सीनियर सेक्शन इंजीनियर
कोयला परिवहन को गति मिलेगी
इस नई रेल लाइन के शुरू होने से क्षेत्र में कोयला परिवहन को काफी गति मिलेगी, जिससे उद्योगों को लाभ होगा. साथ ही भविष्य में इस रूट पर यात्री ट्रेनों के संचालन से आम जनता को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी. ट्रायल के दौरान भाड़ी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, ठेका कंपनी के कर्मचारी और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे.