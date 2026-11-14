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मंगेतर मेघना के हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, शाही अंदाज में हुई सगाई; सीएम योगी ने भी दिया आशीर्वाद

संदीप सिंह और मेघना चौधरी ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अपनी मंगेतर मेघना चौधरी के साथ सगाई के बंधन में बंध गए. शनिवार को शहर में शाही अंदाज में सगाई समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान संदीप सिंह काली शेरवानी में पहुंचे, जबकि उनकी मंगेतर मेघना चौधरी गोल्डन रंग के शाही लहंगे में बेहद आकर्षक नजर आईं. दोनों ने फिल्मी गाने की धुन पर समारोह स्थल में एंट्री ली.

सगाई समारोह (Video Credit; ETV Bharat) सगाई कार्यक्रम में आतिशबाजी और जश्न के बीच संदीप सिंह और मेघना चौधरी ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई. उसके बाद संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह ने भी अपनी मंगेतर अंतरा त्यागी को अंगूठी पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का वादा किया.

इस खास कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अलीगढ़ की ताला नगरी में करीब 100 बीघा जमीन पर महलनुमा पंडाल तैयार किया गया है. पूरे आयोजन स्थल को शाही शादी की थीम पर सजाया गया है. मंच पर संदीप सिंह के दादा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है. समारोह में करीब 80 हजार मेहमानों के पहुंचने की बात कही गई है. निमंत्रण कार्ड (Photo Credit; ETV Bharat)