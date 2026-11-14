मंगेतर मेघना के हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, शाही अंदाज में हुई सगाई; सीएम योगी ने भी दिया आशीर्वाद
करीब 100 बीघा जमीन पर महलनुमा पंडाल, मेहमानों के लिए 60 तरह के व्यंजनों की रही व्यवस्था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:20 PM IST
अलीगढ़ : प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अपनी मंगेतर मेघना चौधरी के साथ सगाई के बंधन में बंध गए. शनिवार को शहर में शाही अंदाज में सगाई समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान संदीप सिंह काली शेरवानी में पहुंचे, जबकि उनकी मंगेतर मेघना चौधरी गोल्डन रंग के शाही लहंगे में बेहद आकर्षक नजर आईं. दोनों ने फिल्मी गाने की धुन पर समारोह स्थल में एंट्री ली.
सगाई कार्यक्रम में आतिशबाजी और जश्न के बीच संदीप सिंह और मेघना चौधरी ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई. उसके बाद संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह ने भी अपनी मंगेतर अंतरा त्यागी को अंगूठी पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का वादा किया.
इस खास कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अलीगढ़ की ताला नगरी में करीब 100 बीघा जमीन पर महलनुमा पंडाल तैयार किया गया है. पूरे आयोजन स्थल को शाही शादी की थीम पर सजाया गया है. मंच पर संदीप सिंह के दादा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तस्वीर भी लगाई गई है. समारोह में करीब 80 हजार मेहमानों के पहुंचने की बात कही गई है.
इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश और देश के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है. मशहूर गायक कैलाश खेर भी अपनी प्रस्तुति से समारोह में चार चांद लगाएंगे. मेहमानों के खानपान के लिए करीब 60 तरह के व्यंजनों की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पारिवारिक समारोह में शामिल हुए और वर-वधू को आशीर्वाद दिया. इसी तरह अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा समेत अन्य नेताओं ने भी नवदंपति को आशीर्वाद दिया है.
26 नवंबर को शादी, 27 को रिसेप्शन
संदीप सिंह की शादी उनकी स्कूल के समय की मित्र मेघना चौधरी से हो रही है, जबकि उनके छोटे भाई सौरभ सिंह की सगाई अंतरा त्यागी से होगी. दोनों भाइयों की शादी 26 नवंबर को दिल्ली के द लीला होटल में होगी. इसके बाद 27 नवंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है.
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