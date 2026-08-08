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रेलवे ट्रैक पर मिला युवक-युवती का शव, दोनों की हो चुकी थी सगाई, पुलिस कर रही जांच

बालोतरा : राजस्थान के बालोतरा जिले में एक युवक और युवती के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. शनिवार को दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर मिले. सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना करके शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाए. बताया जा रहा है कि युवक और युवती की आपस में सगाई हुई थी. इन दोनों ने ये कदम क्यों उठाया, पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जिले के जानियाना गांव की यह घटना है.

पचपदरा थानाधिकारी बाबूराम के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के शव मिले हैं. दोनों शुक्रवार रात को अपने अपने घर से निकले थे. शनिवार को शव जानियाना गांव के पास रेलवे ट्रैक पर मिले हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस में घटना के संबंध में मृतक के परिजनों को सूचना दी है. पुलिस का कहना है मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.