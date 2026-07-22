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गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में वांछित गो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाईक बरामद की गई है.

गोंडा में मुठभेड़ में वांछित गो तस्कर गिरफ्तार
गोंडा में मुठभेड़ में वांछित गो तस्कर गिरफ्तार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:55 PM IST

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गोंडा: यूपी के गोंडा के नवाबगंज पुलिस और एसओजी टीम के साथ अंतर्जनपदीय शातिर बदमाश की मुठभेड़ हो गई. मंगलवार की देर-रात हुई पुलिस मुठभेड़ में वांछित गो तस्कर को अरेस्ट किया गया है. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि चेकिंग पोस्ट पर बदमाश की आने की. इसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के मुफीद उर्फ जमील को अरेस्ट किया.

इस दौरान पुलिस की गोली लगने बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पतला में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस के अनुसार, बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाईक बरामद की है.

इसके ऊपर अयोध्या और गोंडा जनपद में गो हत्या, पशु क्रूरता अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत तमाम मुकदमे दर्ज है. वहीं काफी दिनों से पुलिस को मुफीद उर्फ जमील की तलाश थी, जो आज चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा है. एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है. अयोध्या पुलिस ने बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाईक बरामद की है. आरोपी को जेल भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

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