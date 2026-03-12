ETV Bharat / state

पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने वाले डीलर्स पर प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई, नहीं दिखा सके वैध प्रमाण पत्र

आरटीओ आरटीओ संदीप सैनी के निर्देश पर देहरादून में पुराने वाहन बचने वाले डीलर्स के यहां छापेमारी की गई.

पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने वाले डीलर्स पर कार्रवाई (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 7:46 AM IST

देहरादून: परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने शहर में पुराने वाहनों के बेचने वाली दुकानों पर छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान पुराने वाहनों के डीलर के पास कोई वैध अधिकार प्रमाण पत्र नहीं मिलने के बाद 7 दिन तक अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं. परिवहन विभाग को पिछले दिनों शिकायत मिल रही थी कि वाहन डीलर्स बिना गाड़ी की आरसी ट्रांसफर कर बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद यह अभियान चलाया जा रहा है.

आरटीओ आरटीओ संदीप सैनी के निर्देश पर परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने शहर में पुराने वाहन बेचने और खरीदने वाले कार बाजार और बाइक डीलर्स के यहां स्थली निरीक्षण किया गया. केंद्रीय मोटर वाहन नियम के प्रावधानों के अनुसार पुराने वाहनों के डीलर्स द्वारा संबंधित परिवहन कार्यालय से इसके लिए प्राधिकार पत्र लिया जाना अपेक्षित है. निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान पर पंजीकृत मोटर वाहनों के क्रय, विक्रय के कार्य किए जाने के लिए अलग-अलग मोटर वाहन परिसर में खड़े पाए गए .निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामी अथवा प्रतिनिधि से पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी अधिकृत डीलर का अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन उस समय कोई वैध अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही प्रतिष्ठान पर अधिकार प्रमाण पत्र प्रदर्शित पाया गया.

साथ ही वाहन संबंधी अभिलेख और वाहन सूची वाहन पोर्टल पर संधारित किए जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. वाहनों के सम्बन्ध में पंजीकरण प्राधिकरण को विधिवत सूचना दिए जाने का भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया. इस संबंध में सभी संस्थानों को कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं और 7 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं.आरटीओ संदीप सैनी ने बताया है कि कार्यालय को वाहन स्वामियों द्वारा समय-समय पर शिकायतें की जा रही हैं कि पंजीकृत वाहन विक्रेता डीलर्स द्वारा वाहन क्रय किए जाते हैं,लेकिन उनका स्वामित्व ट्रांसफर नहीं कराया जाता है, जिससे चालान या अन्य विधिक कार्रवाई होने पर वाहन स्वामी/विक्रेता को कठिनाई होती है. इस संबंध में टीम ने ऐसे वाहन डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है. उनके द्वारा ऐसे सभी पुराने वाहनों के विक्रेता डीलर्स से अपील की गई है कि वह नियम अनुसार इसके लिए परिवहन कार्यालय से प्राधिकार पत्र प्राप्त करके ही वाहन क्रय-विक्रय करने का कार्य करें.

देहरादून पुराने वाहन डीलर्स
देहरादून प्रवर्तन विभाग टीम
DEHRADUN USED VEHICLE DEALERS
DEHRADUN LATEST NEWS
DEHRADUN TRANSPORT DEPARTMENT

