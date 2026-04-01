ETV Bharat / state

प्रभाकर प्रभात बने ईडी रांची जोनल के नए जॉइंट डायरेक्टर, अजय लुहाच का हुआ रायपुर तबादला

प्रभाकर प्रभात रांची ईडी जोनल के नए जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं.

प्रवर्तन निदेशालय
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 1, 2026 at 8:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: प्रवर्तन निदेशालय में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ है. प्रभाकर प्रभात रांची ईडी जोनल के नए जॉइंट डायरेक्टर बनाए गए हैं. वहीं, अजय लुहाच का तबादला रांची से रायपुर किया गया है. इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.

कई तबादले, प्रभाकर प्रभात रायपुर से रांची आए

प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है, जिसमें कई फेरबदल किए गए. झारखंड में भी ईडी में बड़ा तबादला हुआ है. ईडी रांची जोनल के जॉइंट डायरेक्टर अजय लुहाच का तबादला रायपुर किया गया है. वहीं, रायपुर से प्रभाकर प्रभात को रांची भेजा गया है. जहां उन्हें रांची ईडी जोनल के नए जॉइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

अधिसूचना के अनुसार अवनीश तिवारी पणजी से चंडीगढ़, राकेश कुमार सुमन कोच्चि से लखनऊ, मयंक पांडे गुवाहाटी से मुंबई ,प्रभाकर प्रभात रायपुर से रांची ट्रांसफर किए गए हैं. जबकि अजय लुहाच रांची से रायपुर जा रहे हैं. माधुर डी. सिंह मुख्यालय से गुरुग्राम और राज कुमार लखनऊ से मुख्यालय स्थानांतरित किए गए है.

अतिरिक्त जिम्मेदारियां

अभयुदय ए. आनंद को कोच्चि जोनल कार्यालय, रामधन डागर को मुख्यालय, और सत्यमकाम दत्ता गुवाहाटी भेजे गए हैं. माधुर डी. सिंह को श्रीनगर का चार्ज भी मिला. वहीं, अजय लुहाच को पणजी जोनल कार्यालय की जिम्मेदारी भी सौंपा गया.

TAGGED:

OFFICER TRANSFER
ED
ED OFFICER
RANCHI
RANCHI POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.