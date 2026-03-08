ETV Bharat / state

बिजली तंत्र पर भारी पड़ेगा देशव्यापी 'लाइटनिंग एक्शन' आह्वान, उत्तराखंड में भी रहेगा व्यापक असर

ऊर्जा कर्मचारियों का मानना है कि यदि यह बिल लागू होता है तो इसका असर केवल बिजली विभाग के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं और किसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. कर्मचारियों के अनुसार इससे बिजली वितरण और सेवाओं में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ेगी, जिससे बिजली व्यवस्था का व्यावसायीकरण हो सकता है.

देशव्यापी लाइटनिंग एक्शन का आह्वान: दरअसल, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 और बिजली क्षेत्र में संभावित निजीकरण को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है. कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द ही यह संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिससे बिजली क्षेत्र की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव हो सकते हैं. यही वजह है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अभियंता संघों ने इस प्रस्तावित नीति के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है.

बता दें कि बिजली क्षेत्र में प्रस्तावित बदलावों और निजीकरण के विरोध में देशभर के ऊर्जा कर्मचारियों ने 10 मार्च को राष्ट्रव्यापी कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है. इस आह्वान का असर कई राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा. ऊर्जा कर्मचारियों और अभियंताओं के संगठनों ने इस एक दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य बहिष्कार में शामिल होते हैं तो इसका असर बिजली तंत्र पर भी पड़ सकता है.

देहरादून: देशभर में बिजली तंत्र को जाम करने के लिए 10 मार्च का दिन चुना गया है. इस दिन तमाम राज्यों में बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार पर रहेगें. खास बात ये है कि बिजली कर्मियों ने भले ही फिलहाल एक दिवसीय बहिष्कार की बात कही हो, लेकिन इन मुद्दों पर आगे भी आंदोलन जारी रखने का संकेत दे दिया गया है.

कर्मचारी संगठनों का आरोप: कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार बड़े उद्योग समूहों और निजी कंपनियों को बिजली क्षेत्र में प्रवेश देने की तैयारी कर रही है. उनका कहना है कि इससे निजी कंपनियों को तो आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है. कर्मचारियों का ये भी कहना है कि बिजली जैसी मूलभूत सेवा का अत्यधिक निजीकरण आम जनता के हितों के खिलाफ हो सकता है.

"इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों की ओर से कई बार केंद्र सरकार के सामने अपनी चिंताएं रखी जा चुकी हैं. लंबे समय से इस विषय पर संवाद और विरोध दर्ज कराया गया, लेकिन कर्मचारियों की आशंकाओं पर अपेक्षित स्तर पर विचार नहीं किया गया. अब संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि 10 मार्च को देशभर में ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे. यह विरोध फिलहाल एक दिन का होगा, लेकिन यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों और चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक किया जा सकता है."- शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन

इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में देश के 18 राज्यों के विद्युत अभियंता और कर्मचारी शामिल होंगे. इनके साथ बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से जुड़े कई अन्य कर्मचारी संगठन भी समर्थन दे रहे हैं. इससे यह आंदोलन देश के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डाल सकता है. उत्तराखंड में भी इस आह्वान का असर साफ दिखाई दे रहा है. राज्य के विद्युत कर्मचारी और अभियंता संगठन 10 मार्च के कार्य बहिष्कार को सफल बनाने के लिए आपसी बैठकें और रणनीतिक चर्चा कर रहे हैं. संगठनों का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे मुद्दों के साथ खड़े हैं और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे.

क्या बोले उत्तराखंड के ऊर्जा कर्मी? उत्तराखंड के ऊर्जा कर्मियों का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ प्रदेश स्तर की समस्याएं भी लंबे समय से बनी हुई हैं. कर्मचारियों के अनुसार सेवा शर्तों, पदोन्नति, कार्य परिस्थितियों और विभागीय नीतियों से जुड़े कई विषय ऐसे हैं, जिन पर समाधान की आवश्यकता है. ऐसे में आंदोलन के दौरान इन मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा.

हालांकि, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित न हो, इसके लिए जरूरी सेवाओं को लेकर अलग से व्यवस्था बनाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है. फिर भी यदि बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्य से दूर रहते हैं तो बिजली व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है. ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली जैसी महत्वपूर्ण सेवा से जुड़े कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन सरकार के लिए भी एक गंभीर संकेत है.

ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संवाद की संभावनाएं भी बन सकती हैं. फिलहाल, 10 मार्च की तारीख को लेकर देशभर के ऊर्जा कर्मियों की तैयारियां तेज हैं. उत्तराखंड में भी कर्मचारी संगठन इस कार्य बहिष्कार को सफल बनाने के लिए सक्रिय हैं, जिससे साफ है कि इस राष्ट्रव्यापी आह्वान का असर राज्य के बिजली तंत्र पर भी देखने को मिल सकता है.

