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Energy Summit 2026 : राजस्थान में एनर्जी ट्रांजिशन पर मंथन, सीएस बोले- सरकार का प्रदेश में एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म पर जोर

कार्यक्रम में उपस्थित लोग और मुख्य सचिव का स्वागत करते सीआईआई पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )