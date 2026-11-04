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रसोई के कचरे से बनेगी ऊर्जा और जैविक खाद, सीएसजेएमयू में बायोगैस संयंत्र शुरू

सीएसजेएमयू में बायोगैस संयंत्र की जानकारी करते कुलपति प्रो. विनय पाठक ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक नई पहल की है. विश्वविद्यालय के सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में अब बायोगैस संयंत्र को संचालित कर दिया गया है. बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने किया. इस संयंत्र के माध्यम से हॉस्टल की रसोई और मेस से निकलने वाले जैविक कचरे का उपयोग बायोगैस और जैविक खाद बनाने में किया जाएगा. इससे एक ओर कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण होगा, वहीं दूसरी ओर साफ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

अब रोजाना 25 से 50 किलो जैविक कचरे का होगा उपयोग और छात्रावास को मिलेगी (Photo Credit; ETV Bharat) कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि विश्वविद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण के ऐसे व्यावहारिक मॉडल विकसित करने चाहिए, जिन्हें दैनिक जीवन और संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सके. उन्होंने कहा, कचरे को समस्या के बजाय संसाधन के रूप में देखने की जरूरत है. रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करना पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम कदम है. ऐसे नवाचारों से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग का रास्ता खुलता है.