रसोई के कचरे से बनेगी ऊर्जा और जैविक खाद, सीएसजेएमयू में बायोगैस संयंत्र शुरू
सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने किया संयंत्र का शुभारंभ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:38 PM IST
कानपुर: छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक नई पहल की है. विश्वविद्यालय के सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में अब बायोगैस संयंत्र को संचालित कर दिया गया है. बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने किया. इस संयंत्र के माध्यम से हॉस्टल की रसोई और मेस से निकलने वाले जैविक कचरे का उपयोग बायोगैस और जैविक खाद बनाने में किया जाएगा. इससे एक ओर कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण होगा, वहीं दूसरी ओर साफ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि विश्वविद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण के ऐसे व्यावहारिक मॉडल विकसित करने चाहिए, जिन्हें दैनिक जीवन और संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सके. उन्होंने कहा, कचरे को समस्या के बजाय संसाधन के रूप में देखने की जरूरत है. रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करना पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम कदम है. ऐसे नवाचारों से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग का रास्ता खुलता है.
CSJMU के मीडिया प्रभारी डॉ. दिवाकर अवस्थी ने बताया, विश्वविद्यालय में स्थापित ये संयंत्र 'वेस्ट टू एनर्जी और वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा पर आधारित है. इसकी क्षमता रोजाना 25 से 50 किलोग्राम रसोई के जैविक कचरे के प्रसंस्करण की है. इससे प्रतिदिन लगभग 5 से 10 घन मीटर कच्ची बायोगैस का उत्पादन भी होगा. संयंत्र में स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड के मुख्य टैंक और फ्लोटिंग डोम मल्टी-चेंबर डाइजेस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें अवायवीय पाचन (एनारोबिक डाइजेशन) प्रक्रिया के माध्यम से जैविक कचरे से मीथेन युक्त बायोगैस तैयार होगी.
डॉ. दिवाकर अवस्थी ने कहा कि इस प्रक्रिया के बाद बचने वाले अर्धतरल पदार्थ को समृद्ध जैविक खाद के रूप में एकत्र किया जाएगा. इसका उपयोग पौधों के पोषण और कृषि कार्यों में किया जा सकेगा. इस प्रकार संयंत्र से कचरे का निस्तारण होने के साथ ऊर्जा और खाद, दोनों उपयोगी उत्पाद प्राप्त होंगे.
ये पहल विश्वविद्यालय के सस्टेनेबिलिटी मिशन का हिस्सा है. इसके माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा, जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई और सतत अपशिष्ट प्रबंधन जैसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को परिसर में व्यावहारिक रूप दिया जा रहा है, साथ ही विद्यार्थियों को नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा.
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