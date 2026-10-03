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केईडीएल पर भड़के ऊर्जा मंत्री, बोले, 'नोटिस दे रखे हैं, सुधार नहीं हुआ, तो कंपनी को टर्मिनेट करेंगे'

कोटा : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा की बिजली व्यवस्था को संभाल रही कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (KEDL) पर सख्त होते नजर आ रहे हैं. उन्होंने शनिवार को दो जीएसएस का औचक निरीक्षण किया. यहां अनियमितता देख वे उखड़ गए. उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी कंपनी जीएसएस की मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है. इसलिए हाई लेवल कमेटी की मीटिंग कर जयपुर से टीम मॉनिटरिंग के लिए भेजेंगे. कंपनी को नोटिस दिए हुए हैं. सुधार नहीं किया, तो कंपनी को टर्मिनेट करेंगे.

'कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा ': उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी एग्रीमेंट के अनुसार काम नहीं कर रही है. इसलिए इन्हें टर्मिनेट भी किया जाएगा. इनको पहले से नोटिस दिए हुए हैं. मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है. चार से पांच घंटे बिजली बंद रहती है, लेकिन वहां पर कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा होता है. इन्होंने हमारे जीएसएस लिए हुए हैं, उनमें भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. हमने जिस तरह से बिल्डिंगों को उनके सुपुर्द किया था, वैसे ही स्थिति नहीं है. बिल्डिंगों को दुर्दशा में पहुंचा दिया है. इन बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है. यहां पर मिट्टी डाल दी गई है. जिसके बाद पेड़–पौधे उग गए हैं. जबकि जीएसएस के आसपास मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ताकि पेड़ पौधे नहीं हो पाएं.

'अधिकारी भी मान रहे, नहीं हो रही मॉनिटरिंग' : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लंबे समय से जीएसएस की मॉनिटरिंग करवाई और उसके बाद निरीक्षण किया. जबकि बिजली कंपनी के अधिकारी भी मान रहे हैं कि इनकी मॉनिटरिंग नहीं है और मेंटेन भी नहीं किया जा रहा है. अब इनको ठीक करवाने के लिए कह रहे हैं. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन, पार्षद गोपाल राम मंड़ा, बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता हिम्मत सिंह व जेवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता आशीष चौधरी भी साथ रहे.

हीरालाल नागर ने देखी जीएसएस की मेंटेनेंस (ETV Bharat Kota)

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'पहले भी जारी किए थे नोटिस': हीरालाल नागर ने कहा कि कोटा फ्रेंचाइजी कंपनी के जीएसएस की हालत काफी खराब है. जीरो मेंटेनेंस है, अधिकारी खुद मान रहे हैं कि मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं. इसीलिए एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग करेंगे और जयपुर से जीरो लेवल पर मॉनिटरिंग के लिए टीम भेजेंगे. लापरवाही की पूरी रिपोर्ट बनाई है. उसके बाद नोटिस जारी किया हुआ है. पहले भी नोटिस जारी किए थे.

अपने ऑफिस में बैठकर कमियां दिखाते हीरालाल नागर (ETV Bharat Kota)

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'केवल प्रॉफिट के लिए हो रहा काम' : उन्होंने कहा कि कंपनी केवल प्रॉफिट कमाने का काम कर रही है और जनता की सुविधाओं के नाम पर जीरो हो रहा है. यह बिल्कुल चलने वाला नहीं है. मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व की जीरो टॉलरेंस की सरकार इन पर कार्रवाई करेगी. कई बार लोगों की गलत वीसीआर भर दी गई है. इन्होंने ऑनलाइन वीसीआर भी नहीं की है. दूसरी तरफ सेटलमेंट कर लिया है. जबकि यह इसके पावर में नहीं है. यह केवल सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ही कर सकते हैं, लेकिन खुद ही इन्होंने सेटलमेंट कर लिया है. इसकी जांच के बाद नोटिस दिए गए हैं. इनमें सुधार नहीं हुआ और काम नहीं किया, तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा.