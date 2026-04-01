सरकारी जमीन पर 262 जगह लगेंगे 591 ईवी चार्जिंग पॉइंट, जयपुर में सर्वाधिक 112, नेशनल एवं स्टेट हाइवे पर होंगे 34
प्रदेश में 262 जगह पर लगेंगे ईवी चार्जिंग पॉइंट. ईवी से लंबी दूरी का सफर होगा आसान.
Published : April 1, 2026 at 11:10 AM IST
कोटा: ईरान-इजरायल युद्ध के चलते पेट्रोल और डीजल की सप्लाई वैश्विक स्तर पर कम हो गई. इसका असर राजस्थान समेत पूरे देश में दिख रहा है. इस बीच केंद्र सरकार की घोषणा के तहत प्रदेश में 591 इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे. इनके लिए 262 जगह चिह्नित की गई है.
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा दौरे पर मीडिया से कहा कि इनमें 28 चार्जिंग पॉइंट कोटा जिले में लगेंगे. प्रदेश में सर्वाधिक 112 चार्जिंग पॉइंट जयपुर में लगेंगे. अजमेर में 49 व उदयपुर में 39 चार्जिंग पॉइंट स्थापित होंगे. इन चार्जिंग प्वाइंटों में से 34 नेशनल या स्टेट हाईवे पर स्थापित किए जाएंगे. इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल से सफर कर रहे चालकों को नेशनल और स्टेट हाईवे पर परेशानी नहीं बनेगी.
पढ़ें: Jodhpur Nagar Nigam : 40 ईवी चार्जिंग व सीएनजी स्टेशन बनेंगे, 1469 करोड़ का बजट हुआ पारित
लंबी दूरी का सफर होगा आसान: ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोग कर रहे लोगों के सामने बैटरी खत्म होने की परेशानी रहती है. इस रेंज एंजाइटी के चलते हुए ईवी का लम्बी दूरी पर उपयोग ज्यादा नहीं कर पाते हैं. साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशन की कमी के चलते परेशानी होती है. अब इसे दूर करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है. उनका यह कहना था कि नए स्थापित हो रहे सभी ईवी चार्जिंग स्टेशन सरकारी जमीनों पर लगाए जाएंगे. इससे लोगों को परेशानी भी नहीं होगी. इससे जगह मिलने में भी किसी तरह के परेशानी नहीं होगी. कम बजट में भी बेहतर और जल्दी काम हो सकेगा. यह पूरी तरह से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होंगे. इन चार्जिंग स्टेशन से प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, लोग पेट्रोल डीजल ईंधन वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होंगे.
इसलिए अहम: ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस पूरी योजना पर मॉनिटरिंग कर रहा है. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इन्नोवेटिव व्हीकल एनहैंसमेंट(पीएम ई-ड्राइव) के तहत यह किया जा रहा है. मंत्री नागर का यह भी कहना है कि इस पूरे अभियान के तहत 81.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध जैसी आपात स्थिति पूरी दुनिया में है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह ईवी स्टेशन काफी कारगर भी साबित होंगे.
पढ़ें: हाई-वे और एक्सप्रेस-वे पर स्थापित हुए 4,557 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, नितिन गडकरी ने दी जानकारी