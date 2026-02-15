ETV Bharat / state

ऊर्जा मंत्री का दावा, '2027 तक सभी किसानों को दिन में देंगे बिजली', बताया, 'कूनो से बांरा पहुंचा चीता केपी-2'

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अब बिजली की मॉनिटरिंग एआई आधारित सिस्टम से होगी.

Energy Minister Hiralal Nagar at a PC
प्रेस वार्ता में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रविवार को बारां में राज्य सरकार द्वारा घोषित बजट को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. पत्रकार वार्ता में ऊर्जा मंत्री द्वारा राज्य सरकार के बजट की प्रमुख घोषणाओं, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों, आमजन को मिलने वाले लाभ तथा विकास योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कूनो नेशनल पार्क से चीता केपी-2 बारां जिले में तीसरी बार प्रवेश कर​ गया है.

पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 तक हम राजस्थान के सभी किसानों को दिन में बिजली देंगे. फिलहाल 22 जिलों में हम किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं. जहां नहीं दे पा रहे हैं, वहां ट्रांसमिशन की समस्या है. ट्रांसमिशन की समस्या खत्म होने के बाद हम राजस्थान के सभी किसानों को दिन में पूरी बिजली उपलब्ध करवाएंगे. हम कुसुम सी योजना लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हमारा बिजली उत्पादन बढ़ा है. लगभग 10000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारे द्वारा कुसुम सी योजना के माध्यम से किया जा रहा है.

ऊर्जा मंत्री बोले एनर्जी उत्पादन ही नहीं, बेचेंगे भी (ETV Bharat Baran)

पढ़ें: ऊर्जा मंत्री का जैसलमेर दौरा, बोले- हर गांव-ढाणी तक बिना रुकावट बिजली पहुंचाना है लक्ष्य

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. साथ ही हम रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर, विंड पावर के माध्यम से भी बिजली उत्पादन करने जा रहे हैं. थर्मल से पावर बना रहे हैं. सोलर में भी हम बहुत आगे हैं और बैट्री स्टोरेज प्लांट के माध्यम से भी हम बिजली उत्पादन करने जा रहे हैं. इसके टेंडर हो गए हैं. काम चालू है. साथ ही हम मॉनिटरिंग व्यवस्था भी एआई बेस्ड करने जा रहे हैं. एआई के माध्यम से बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग होगी. फॉल्ट आने से पहले ही पता लग जाएगा, ताकि बिजली में व्यवधान न हो. इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक हेमराज मीणा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग, विधायक राधेश्याम बैरवा, भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार मौजूद रहे.

कूनो से फिर बारां पहुंचा चीता केपी-2: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर रेडियो कॉलरधारी चीता केपी-2 राजस्थान के बारां जिले के किशनगंज वन क्षेत्र में एंटर कर गया है. चीते की मूवमेंट से वन विभाग अलर्ट मोड पर है. इससे पहले भी यह चीता दो से तीन बार राजस्थान में एंट्री कर चुका है. विशेषज्ञों के मुताबिक, चीते अक्सर अपने नए क्षेत्र की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं, जिसे 'डिस्पर्सल मूवमेंट' कहा जाता है. कूनो में चल रहे चीता पुनर्स्थापन परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया था. रविवार को बारां दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कूनो नेशनल पार्क से चीते का बारां जिले में प्रवेश तीसरी बार हुआ है. इसे लेकर वन विभाग भी पूरी नजर बनाए हुए है. किशनगढ़ शाहाबाद को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जा सकता है या वन्य जीव संरक्षण को लेकर और क्या प्रयास किया जा सकते हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं.

TAGGED:

HIRALAL NAGAR ON POWER SUPPLY
ELECTRICITY DURING DAY TO FARMERS
AI BASED POWER MONITORING
ENERGY MINISTER EXPLAINED BUDGET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.