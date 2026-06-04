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ऊर्जा मंत्री बोले- दिन में बनी सौर ऊर्जा को बैट्री में स्टोर कर रात को पीक ऑवर्स में काम में लेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा काम

मंत्री हीरालाल नागर ( ETV Bharat Jaipur )