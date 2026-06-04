ऊर्जा मंत्री बोले- दिन में बनी सौर ऊर्जा को बैट्री में स्टोर कर रात को पीक ऑवर्स में काम में लेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा काम
33/11 केवी जीएसएस और वितरण ट्रांसफॉर्मर पर विकसित होगी स्टैंडअलोन बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित.
Published : June 4, 2026 at 6:15 PM IST
जयपुर: राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है. अब बिजली विभाग एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है, जिसमें दिन में बनी बिजली को बैट्री में स्टोर किया जाएगा और रात के समय पीक ऑवर्स में काम में लिया जा सकेगा. रात को पीक ऑवर्स में बिजली की डिमांड सुनिश्चित करने के लिए 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन और वितरण ट्रांसफार्मर्स पर स्टैंडअलोन बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है.
इससे दिन में उपलब्ध अतिरिक्त सौर ऊर्जा को संगृहीत किया जाएगा और शाम व रात के समय पीक डिमांड के समय इसका उपयोग किया जा सकेगा. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज विद्युत भवन में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इससे वोल्टेज लेवल में सुधार होगा. फिलहाल, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह काम तीनों बिजली कंपनियों में जल्द शुरू किया जाएगा. सकारात्मक परिणाम आने के बाद इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा.
राजस्थान को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाने का लक्ष्य : उन्होंने बताया कि राजस्थान एनर्जी सरप्लस स्टेट बनने की तरफ अग्रसर है. उत्पादन निगम की कोयला आधारित 23 इकाइयों ने 2 जून को 7,171 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर क्षमता का 94.60 प्रतिशत उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है. यह इस प्लांट का अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन है.
उनका कहना है कि भाजपा सरकार ने थर्मल प्लांट्स का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित किया है. जिससे प्लांट्स अपनी क्षमता का 78 से 82 फीसदी बिजली उत्पादन हासिल कर रहे हैं. इस साल अप्रैल और मई महीने में इन इकाइयों से बिजली की उपलब्धता 84.34 प्रतिशत रही है. जबकि पिछले साल इन इकाइयों से बिजली उपलब्धता 77.90 फीसदी रही.
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तापीय इकाइयों की बड़ी क्षमता : उनका कहना है कि सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल तापीय इकाइयों ने 2 जून को कुल क्षमता 2880 मेगावाट के अनुपात में 2,790 मेगावाट का उत्पादन हासिल किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है. उन्होंने बताया कि भारत सरकार कुसुम 2.0 में राजस्थान को 6 हजार मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट आवंटित करने जा रही है. जिसमें बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी सोलर प्लांट के साथ लगाया जाएगा. उनका कहना है कि इससे पीक ऑवर्स में बिजली की डिमांड को पूरा करने में यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित हो सकता है.
बैट्री ऊर्जा भंडारण की क्षमता हो रही विकसित : उनका कहना है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से पूगल (बीकानेर) में बन रहे सोलर पार्क में 2,450 मेगावाट सोलर प्लांट के साथ 6 हजार मेगावाट की बैट्री ऊर्जा भंडारण की क्षमता भी विकसित की जा रही है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने बताया कि राजस्थान उत्पादन निगम निगम द्वारा कुल 6 हजार मेगावाट की बैट्री ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं चरणबद्ध रूप से विकसित की जा रही हैं. इन परियोजनाओं को सितंबर, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है.