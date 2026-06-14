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राहुल के कोटा आने से पहले गरमाई सियासत: ऊर्जा मंत्री नागर ने उठाया तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रीट घोटाले का मुद्दा

प्रेस वार्ता में हीरालाल नागर ( ETV Bharat Bundi )