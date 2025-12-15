ऊर्जा मंत्री ने निर्माणाधीन कॉलेज भवन का निरीक्षण कर बताई अनियमिता, XEN बोले- नहीं है घटिया निर्माण
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास में बन रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया.
Published : December 15, 2025 at 11:45 AM IST
कोटा : प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने घटिया निर्माण पर अभियान छेड़ा हुआ है. इसी क्रम में मंत्री हीरालाल नागर रविवार को कनवास में पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले सामग्री सही नहीं पाए जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है, उन्हीं से निर्माण किया जा रहा है. इस पूरे मामले पर मार्केटिंग बोर्ड के अधिशासी अभियंता राम प्रसाद जाटव का कहना है कि किसी तरह की कोई अनियमिता नहीं पाई गई है. निर्माण सही और सटीक हो रहा है. किसी तरह का कोई घटिया निर्माण नहीं है.
बच्चों के भविष्य से नहीं हो खिलवाड़ : मंत्री नागर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कॉलम में क्रेशर डस्ट भरी जा रही है और बनास सैंड भी बिना छाने ही प्रयोग में ली जा रही थी. मंत्री नागर ने मार्केटिंग बोर्ड के एक्सईएन रामप्रसाद जाटव को फोन कर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि संपूर्ण निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी. यदि कार्य की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई तो पूरा निर्माण तुड़वा दिया जाएगा. निर्माण कार्य में जोन 2 की सैंड का प्रयोग करना चाहिए था. उन्होंने क्यूब भर कर टेस्ट करने के निर्देश दिए. बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है और आरसीसी का कार्य करते समय जेईएन को उपस्थित रहना चाहिए. निर्माण स्थल पर ऑटो मिक्सचर प्लांट लगाया जाना चाहिए. मंत्री नागर ने ड्राइंग की डिजाइन मंगा कर देखी और उसे निर्माण सामग्री से मिलान किया. वहीं, सरिए का वजन और मोटाई मापने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल पर लैबोरेट्री इंस्टॉल होनी चाहिए, जहां पर निर्माण सामग्री के टेस्टिंग हो सके. इससे पहले उन्होंने सुपरवाइजर को बुलाकर निर्माण कार्य की जानकारी ली.
मौके पर ही साइट इंजीनियर ने सब बता दिया था- XEN : तकनीकी शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर दूधिया खड़ी माता जी के नजदीक 9 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण चल रहा है. अधिशासी अभियंता रामप्रसाद जाटव ने इस पूरे मामले पर कहा कि कोई घटिया निर्माण नहीं पाया गया है. स्टाफ वहां पर है, सभी निर्माण के लिए जरूरी सामग्री मौजूद थी. इसके अलावा एम सैंड और बनास भी वहां पर थी. घटिया निर्माण जैसी स्थिति वहां पर नहीं थी. वहां पर हमारी लैब पहले से स्थापित है और टेस्ट करने के बाद ही सामग्री का उपयोग लेते हैं. जब उनसे पूछा गया कि मंत्री नागर के कार्यालय से वीडियो भी जारी किया गया है तब उन्होंने कहा कि मंत्री ने बात की थी. सब चीज उन्हें बता दी थी.