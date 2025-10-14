त्योहारों से पहले एक्टिव हुए ऊर्जा मंत्री, अधिकारियों से बोले- रौशनी के त्योहार पर गुल नहीं होनी चाहिए बिजली
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मंगलवार को विद्युत विभाग की तैयारियों की समीक्षा की. 24 घंटे सप्लाई देने के निर्देश दिए.
Published : October 14, 2025 at 6:31 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को विभाग की तैयारियों की समीक्षा की. संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. उन्होंने पूरे प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दीपावली पर्व के दौरान 24 घंटे लगातार गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. त्योहारों के समय बिजली कटौती से किसी को असुविधा न हो, इसके लिए सभी स्तरों पर विद्युत व्यवस्था की गहन मॉनिटरिंग की जाए. उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिले, इसके लिए लो वोल्टेज एवं बार-बार शटडाउन की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवश्यक मरम्मत व रखरखाव कार्य समय रहते पूरे कर लिए जाएं, जिससे त्योहारों के समय कोई बाधा उत्पन्न न हो. ऊर्जा मंत्री ने हाल के दिनों में लटकते तारों और ढीले कनेक्शनों के कारण हुई दुर्घटनाओं पर गंभीर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोपरि है इसलिए सभी वितरण खंडों में इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी इमरजेंसी या आकस्मिक कारणों से विद्युत कटौती करनी पड़े तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को तत्काल सूचित किया जाए.
बैठक में ऊर्जा मंत्री ने उन नगरीय क्षेत्रों का भी उल्लेख किया जहां अभी तक विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जा रही है. उन्होंने इसे अत्यंत गंभीर विषय बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में नगरीय फीडर से आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाए. संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दीपावली से पूर्व सभी लंबित नए बिजली कनेक्शनों के आवेदनों की औपचारिकताएं पूरी कर बिना देरी के कनेक्शन ऊर्जीकृत किए जाएं जिससे कि किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े.
