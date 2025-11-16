ETV Bharat / state

हाथरस में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा बोले- स्मार्ट बिजली मीटर स्मार्टफोन के ही जैसा, इससे घबराने की जरूरत नहीं

ऊर्जा मंत्री ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा. ( Photo Credit; ETV Bharat )