हाथरस में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा बोले- स्मार्ट बिजली मीटर स्मार्टफोन के ही जैसा, इससे घबराने की जरूरत नहीं
रामलीला मैदान में कंस वध और श्रीकृष्ण-बलराम प्रस्थान लीला कार्यक्रम में शामिल हुए ऊर्जा मंत्री.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 8:07 PM IST
हाथरस : 'स्मार्ट बिजली मीटर स्मार्ट फोन की ही तरह है. इससे घबराने की जरूरत नहीं है. पहले जब स्मार्ट फोन नहीं हुआ करते थे, उस दौरान पता नहीं चलता था कि कब बैलेंस खत्म हो गया. लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर पाते थे. जब से स्मार्टफोन आए हैं बैलेंस कम होती ह मैसेज आ जाता है. स्मार्टफोन और स्मार्ट मीटर में बहुत ज्यादा समानता है'.
ये बातें रविवार को ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने कही. वह रामलीला मैदान में आयोजित 135वें कंस वध और श्रीकृष्ण-बलराम प्रस्थान लीला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे थे.
बिजली बिल संबंधी सभी समस्याओं का होगा समाधान : इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों को स्मार्ट मीटर अपनाना चाहिए. इसके उपयोग से बिजली बिल की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी. अभी तक स्मार्ट मीटर को लेकर एक प्रतिशत भी ऐसी शिकायतें सही नहीं मिली हैं. गलतफहमियां जरूरी सामने आ रहीं है कि बिल बढ़ा हुआ क्यों आ रहा है?.
उन्होंने कहा कि यदि किसी का मीटर 15 तारीख को लगा है तो पहले ही बिल में एडवांस ले लिया जाता है. यदि आप तीन से छह महीने का औसत निकाल कर देखेंगे तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई देगी. फिर भी जहां समस्या दिखती है वहां हमने विभाग के लोगों को यह निर्देश दिए हैं कि ऐसी जगह पर चेक मीटर लगाकर उपभोक्ता की समस्या का समाधान करें.
स्मार्ट मीटर को अपनाएं लोग : उन्होंने लोगों से अपील की कि जिस तरह से लोगों ने स्मार्टफोन व अन्य स्मार्ट चीजें अपनाई हैं, उसी तरह से स्मार्ट मीटर को भी अपना लें. इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी. मंत्री ने कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए आयोजक समेत सभी का आभार जताया. कहा कि यह कार्यक्रम कई वर्षों से होता चला आ रहा है. यह काफी रोमांचक है.
कार्यक्रम में सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि, विधायक सदर अंजुला माहौर, विधायक सिकंदराराऊ वीरेंद्र सिंह राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष स्वेता दिवाकर, पूर्व सांसद राजेश दिवाकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे. आईएएस प्रशांत शर्मा के परिजनों ने कार्यक्रम में आए लोगों का आभार जताया.
