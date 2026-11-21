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विधायक निधि से स्वीकृत बिजली कार्यों में देरी पर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जताई नाराज़गी

बिजली कार्यों में देरी पर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जताई नाराज़गी. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा की. प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, अनुरक्षण कार्यों, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, विधायक निधि से संचालित विद्युत परियोजनाओं एवं उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की जानकारी हासिल की.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहर में लगातार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. बार-बार शटडाउन लेने और ट्रिपिंग की समस्याओं पर तत्काल रोक लगाई जाए.प्रदेश सरकार के पास न बिजली की कमी है और न ही बजट की कोई समस्या है, ऐसे में निचले स्तर की खामियों को दूर कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं.

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अनेक विधायकों ने अपने क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी निधि से धनराशि उपलब्ध कराई है. इसके बावजूद विभिन्न जनपदों में कई कार्य लंबित हैं. उन्होंने जनपदस्तरीय अधिकारियों से पूछा कि कितने कार्य कितने समय से लंबित हैं और उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं? उन्होंने सभी लंबित कार्यों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही स्वीकृत नए विद्युत उपकेंद्रों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिलान्यास कराने और आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के निर्देश दिए. कानपुर में पिछले सप्ताह कुछ दिनों तक किसानों को कम विद्युत आपूर्ति मिलने पर सख्त नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से इसका कारण पूछा. उन्हें अवगत कराया गया कि एक बड़ी लाइन का कार्य चलने के कारण सुबह से शाम तक शटडाउन लिया गया था.