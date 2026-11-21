विधायक निधि से स्वीकृत बिजली कार्यों में देरी पर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जताई नाराज़गी
मंत्री ने प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, अनुरक्षण कार्यों, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि आदि की जानकारी ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:25 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा की. प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, अनुरक्षण कार्यों, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, विधायक निधि से संचालित विद्युत परियोजनाओं एवं उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की जानकारी हासिल की.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहर में लगातार निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. बार-बार शटडाउन लेने और ट्रिपिंग की समस्याओं पर तत्काल रोक लगाई जाए.प्रदेश सरकार के पास न बिजली की कमी है और न ही बजट की कोई समस्या है, ऐसे में निचले स्तर की खामियों को दूर कर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं.
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अनेक विधायकों ने अपने क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी निधि से धनराशि उपलब्ध कराई है. इसके बावजूद विभिन्न जनपदों में कई कार्य लंबित हैं.
उन्होंने जनपदस्तरीय अधिकारियों से पूछा कि कितने कार्य कितने समय से लंबित हैं और उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं? उन्होंने सभी लंबित कार्यों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही स्वीकृत नए विद्युत उपकेंद्रों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिलान्यास कराने और आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के निर्देश दिए.
कानपुर में पिछले सप्ताह कुछ दिनों तक किसानों को कम विद्युत आपूर्ति मिलने पर सख्त नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से इसका कारण पूछा. उन्हें अवगत कराया गया कि एक बड़ी लाइन का कार्य चलने के कारण सुबह से शाम तक शटडाउन लिया गया था.
इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को निर्धारित अवधि के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराई जाए. बार-बार शटडाउन लेकर आपूर्ति बाधित न की जाए. उन्होंने सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर सहित बिजली समस्याओं वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने और तकनीकी व परिचालन संबंधी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. दिसंबर माह में बिजली लाइनों के अनुरक्षण, पेड़ों की छंटाई और अन्य आवश्यक तकनीकी कार्यों के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा.
ऊर्जा मंत्री ने विजिलेंस विभाग को बड़े पैमाने पर संगठित तरीके से बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से विद्युत आपूर्ति, समस्या निस्तारण और लंबित कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेकर समाधान किया जाए. संबंधित उपभोक्ता को उसी माध्यम से निस्तारण की जानकारी भी दी जाए.
उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्य कर सरकार की छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसे कार्मिकों को चिह्नित कर जांच के बाद दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए.
बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने भी बार-बार और लंबे समय तक शटडाउन लिए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अनावश्यक शटडाउन किसी भी स्थिति में न लिया जाए. विद्युत ट्रिपिंग रोकने, तकनीकी कमियों को दूर करने और आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.