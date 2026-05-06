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"राहुल गांधी होश खो चुके, विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे", अनिल विज ने ममता बनर्जी को बताया अड़ंगेबाज

चंडीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हरियाणा सरकार को घुसपैठिया बताए जाने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘‘हम अपनी विधानसभा में राहुल गांधी के इस बयान के विरुद्ध प्रस्ताव लाएंगें क्योंकि राहुल गांधी ने चुने हुए सदस्यों व विधानसभा का अपमान किया है.’’

"राहुल गांधी ने अपमान-अवमानना की" : विज ने कहा कि "राहुल गांधी द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को चोर प्रतिनिधि कह देना या घुसपैठिया कह देना, अपमान है और अवमानना है." ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कई चुनाव हार चुके है और अपना होश भी खो चुके हैं. उन्होंने कहा कि देश में नियमपूर्वक चुनाव होते हैं और चुनाव आयोग चुनाव कराता है तथा चुने हुए प्रतिनिधियों को चोर प्रतिनिधि कह देना या घुसपैठिया कह देना, एक प्रकार से अपमान है और अवमानना है.

"राहुल गांधी होश खो चुके, विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे" (ETV Bharat)

"अड़ंगेबाज महिला हैं ममला बनर्जी": पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा न देने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी एक अड़ंगेबाज महिला है और वो हर मामले में कोई न कोई अड़ंगा डालकर रखती है क्योंकि जब वह शासन करती थी तब भी वो अड़ंगे करती आई है. विज ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने के कहने से क्या मतलब है. यहां पर राजशाही नहीं है, यहां लोकतंत्र है. संविधान बनाने वाले लोगों को पता था कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, तो उन्होंने संविधान में इस बात का प्रावधान रखा है.