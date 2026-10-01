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बिजली के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का अखिलेश पर तंज़, कहा- वो बोलते हैं तो पब्लिक हंसती है

बिजली के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सपा प्रमुख अखिलेश पर तंज़. ( ईटीवी भारत )

मऊ: मऊ नगर क्षेत्र में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. कार्यक्रमों के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि राज्य में विद्युत व्यवस्था को लेकर पूर्व की सरकारों के समय जो कमियां रह गई थीं, उन्हें वर्तमान सरकार दूर करने का काम कर रही है.

एके शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या करीब 1.80 करोड़ के आसपास थी, जबकि अब यह संख्या लगभग 3.70 करोड़ तक पहुंच गई है. उन्होंने इसे प्रदेश में बिजली कनेक्शन के विस्तार का प्रमाण बताया.

महिला को सम्मानित करते ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा. (ईटीवी भारत)

मंत्री ने दावा किया कि पिछले वर्षों में प्रदेश में विद्युतीकरण का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है और आज पहले की तुलना में कहीं अधिक घर बिजली कनेक्शन से जुड़े हैं.

एके शर्मा ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को लेकर आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2017 से पहले बड़ी संख्या में गांवों और मजरों में बिजली का बुनियादी ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं था. उनके मुताबिक कई क्षेत्रों में बिजली के खंभे और तार तक नहीं पहुंचे थे.

'2017 से पहले गांवों में बिजली का ढांचा अधूरा था'

उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, बल्कि उनके कार्यकाल में केवल सैफई को मुफ्त बिजली-पानी मिलने की बात सामने आती थी.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव जब बिजली के मुद्दे पर बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को हंसी आती है.

ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बिजली को लेकर अखिलेश यादव पर कई सवाल उठाए. (ईटीवी भारत)

मंत्री एके शर्मा ने अखिलेश यादव के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर किसानों को बिजली और पानी उपलब्ध कराने की बात कही थी. शर्मा ने कहा कि यदि अखिलेश यादव किसानों को बिजली-पानी देने की बात कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि उनके कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं किया गया.

'बिजली पर अखिलेश यादव के बयान पर आती है हंसी'

मंत्री ए के शर्मा ने बिजली, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं, राजनीतिक रंगों और समाजवाद को लेकर अखिलेश यादव पर कई सवाल उठाए.

“विद्युत तंत्र की दुर्दशा का खामियाजा प्रदेश ने भुगता”

मंत्री ने अखिलेश यादव पर विद्युत तंत्र की कथित बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पिछली सरकारों के दौरान बिजली व्यवस्था की जो स्थिति बनी, उसे सुधारने का काम मौजूदा सरकार कर रही है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने और पुरानी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है.

“राजनीतिक स्वार्थ के लिए रंग बदलते हैं”

अखिलेश यादव द्वारा हरे रंग को हरियाली और लाल रंग को क्रांति का प्रतीक बताए जाने संबंधी सवाल पर भी एके शर्मा ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक अखिलेश यादव का कोई निश्चित राजनीतिक रंग नहीं है और वे राजनीतिक स्वार्थ के अनुसार अपना रुख बदलते हैं.

शर्मा ने लाल टोपी, हरे रंग और काली सदरी का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अलग-अलग वर्गों के बीच अलग-अलग तरह की राजनीतिक व्याख्या करते हैं.

उन्होंने पीडीए के संदर्भ में भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच इसके अलग-अलग अर्थ बताए जाते हैं.

चौधरी चरण सिंह के नाम पर भी अखिलेश यादव को घेरा

अखिलेश यादव द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के किसानों के लिए संघर्ष का उल्लेख किए जाने पर एके शर्मा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने निश्चित रूप से किसानों की लड़ाई लड़ी थी.

हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव न तो किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलते हैं। शर्मा ने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार दिया और कहा कि जनता सब कुछ देख रही है.

“पत्रकारों को उनके वाले समाजवाद की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए”

अखिलेश यादव द्वारा पत्रकारों को समाजवाद पढ़ने की सलाह दिए जाने के सवाल पर एके शर्मा ने कहा कि पत्रकारों ने बहुत पढ़ाई कर ली है और उन्हें अखिलेश यादव के बताए समाजवाद की पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है.

उन्होंने समाजवाद की अपनी राजनीतिक व्याख्या पेश करते हुए सपा सरकार के कार्यकाल पर गंभीर आरोप लगाए. शर्मा ने कहा कि उनके अनुसार उस दौर में गरीबों को प्रताड़ना, महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार तथा दबंगई जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिला.

राजनीतिक बयानबाजी से गरमाया माहौल

एके शर्मा के इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत में बिजली, किसान, समाजवाद और राजनीतिक प्रतीकों को लेकर बहस और तेज होने के संकेत हैं. मंत्री ने अपने पूरे बयान में अखिलेश यादव की नीतियों और उनके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाते हुए मौजूदा सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा. दूसरी ओर, इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है.