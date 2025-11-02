ETV Bharat / state

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले- भारत से बेहतर कोई देश नहीं, महान इतिहास और विरासत को फिर से पाना है

रविवार को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का 17वां वार्षिक दीक्षांत समारोह मनाया गया. मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल से सम्मानित किया गया.

इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह.
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह. (Photo Credit; Integral University Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 10:00 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : 'हमारा भारत 'सोने की चिड़िया' है, जैसा कि बॉलीवुड गीत में कहा गया है. भारत कभी एक ऐसा उपमहाद्वीप था, जो अपने जलवायु और भूगोल के कारण अनुकूल था. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई गई. हमें न सिर्फ विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, बल्कि भारत के महान इतिहास और विरासत को पुनः प्राप्त करना है.'

यह बातें ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 17वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में कही. ऊर्जा मंत्री ने कहा, मैं आज सभी स्नातकों को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि आप एक महान देश के हैं. भारत शिक्षा का एक पुराना वैश्विक केंद्र रहा है. तक्षशिला, नालंदा इसके उदाहरण हैं. मुझे खुशी है कि इंटीग्रल विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हुए भारतीय विरासत को बनाए रख रहा है.

उन्होंने कहा, ‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात शिक्षा हमें सभी बंधनों से मुक्त करती है, चाहे वह जाति हो, रंग हो, लालच या इच्छा हो. ‘विद्या ददाति विनयं’ यानी शिक्षा हमें विनम्र और परोपकारी बनाती है. शिक्षा पाने से आपको योग्य नहीं बनाया जाता, बल्कि उस प्रक्रिया में आपकी विनम्रता बढ़ती है. धर्म से जीवन का सार आता है. किसी भी मापदंड पर भारत से बेहतर और देश नहीं है.

चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने कहा, आप सभी ने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है. याद रखें कि सच्चाई और ईमानदारी से भरा रास्ता अस्थायी न होकर स्थायी लाभ देता है. यह शपथ लें कि आप जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे. अपने माता-पिता का सम्मान करें, वे आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा हैं. हमेशा अपने शिक्षकों का धन्यवाद करें, जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है.

अगर आप जीवन में महानता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कड़ी धूप में मेहनत से डरकर छांव तलाश न करें, बल्कि खुद पर यकीन रखें कि आप वो सब कर सकते हैं जो भी आप सोच सकते हैं. उन्होंने कहा, दीक्षांत समारोह हमारे महत्वपूर्ण मील के पत्थर और उपलब्धियों का प्रतीक होते हैं. यह डिग्रियां आपकी उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में आप किस प्रकार के व्यक्ति बने हैं.

विशिष्ट अतिथि नासिर मुंजी ने कहा कि हम सभी को एक राष्ट्र और व्यक्तियों के रूप में खोजी रोशनी की तरह अपने आस-पास के पर्यावरण का निरीक्षण करना होगा. क्योंकि यह दुनिया तेजी से बदल रही है. इस तेजी से बदलते विश्व में जीवित रहने के लिए विश्लेषणात्मक सोच आवश्यक है. छात्रों के लिए यह विश्वविद्यालय एक आजीवन मित्र की तरह है और आपको इसे अपना परिवार समझना चाहिए. हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, जबकि सुनना ज़रूरी होता है. सुनना सीखना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें : सांसद रवि किशन को मिला ‘दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड’, लापता लेडीज के लिए मिला था फिल्मफेयर पुरस्कार

