ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले- भारत से बेहतर कोई देश नहीं, महान इतिहास और विरासत को फिर से पाना है

इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह. ( Photo Credit; Integral University Media Cell )

लखनऊ : 'हमारा भारत 'सोने की चिड़िया' है, जैसा कि बॉलीवुड गीत में कहा गया है. भारत कभी एक ऐसा उपमहाद्वीप था, जो अपने जलवायु और भूगोल के कारण अनुकूल था. ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई गई. हमें न सिर्फ विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, बल्कि भारत के महान इतिहास और विरासत को पुनः प्राप्त करना है.' यह बातें ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 17वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में कही. ऊर्जा मंत्री ने कहा, मैं आज सभी स्नातकों को बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आप विश्वास करें कि आप एक महान देश के हैं. भारत शिक्षा का एक पुराना वैश्विक केंद्र रहा है. तक्षशिला, नालंदा इसके उदाहरण हैं. मुझे खुशी है कि इंटीग्रल विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हुए भारतीय विरासत को बनाए रख रहा है. उन्होंने कहा, ‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात शिक्षा हमें सभी बंधनों से मुक्त करती है, चाहे वह जाति हो, रंग हो, लालच या इच्छा हो. ‘विद्या ददाति विनयं’ यानी शिक्षा हमें विनम्र और परोपकारी बनाती है. शिक्षा पाने से आपको योग्य नहीं बनाया जाता, बल्कि उस प्रक्रिया में आपकी विनम्रता बढ़ती है. धर्म से जीवन का सार आता है. किसी भी मापदंड पर भारत से बेहतर और देश नहीं है.