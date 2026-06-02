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यूपी में बिजली विभाग के संविदाकर्मियों की नहीं जाएगी नौकरी, सिद्धार्थनगर के इंजीनियर के खिलाफ होगी जांच

ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक में संविदा कर्मचारियों की छटनी पर नाराजगी जताई. कहा- बिना उचित कारण किसी को नहीं हटाया जाए.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की समीक्षा बैठक.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की समीक्षा बैठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 10:45 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी के बाद अब कर्मचारियों की बड़ी कमी हो गई है. यही कारण है कि पहले जो ब्रेकडाउन एक घंटे में दुरुस्त हो जाती थी, उससे बहाल करने में अब तीन से चार घंटे लग रहे हैं. एक-एक कर्मचारी पर चार-चार कर्मचारी के बराबर काम का दबाव है. ऐसे में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

कॉर्पोरेशन में मैनपावर की कमी को लेकर अब उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर संविदा कर्मियों को नौकरी से न निकाला जाए. ऊर्जा मंत्री मंगलवार को लखनऊ स्थित संगम सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे. प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, आंधी-तूफान के बाद उत्पन्न हुई विद्युत बाधाओं के निस्तारण और उपभोक्ता शिकायतों के समाधान की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की.

उन्होंने सभी प्रबंध निदेशकों (एमडी) से आंधी-तूफान के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं, विद्युत अवसंरचना को हुए नुकसान और उनके निस्तारण की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. कहीं भी विद्युत बाधा उत्पन्न होने पर उसका त्वरित समाधान किया जाए.

बैठक में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई. सिद्धार्थनगर से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने अधिशासी अभियंता ज्ञान प्रकाश के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की शिकायतों की बिल्कुल भी उपेक्षा न की जाए.

संविदाकर्मियों से जुड़े विषय पर भी चर्चा हुई. इस संबंध में मंत्री एके शर्मा ने संविदाकर्मियों को कार्य से हटाए जाने की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी संविदाकर्मी को बिना उचित कारण नौकरी से न निकाला जाए. उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में संविदाकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

उन्होंने विधायक निधि से प्रस्तावित विद्युत विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए. कहा कि जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकास कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाएं. बैठक में यूपीपीसीएल के एमडी नीतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी भौतिक रूप से उपस्थित रहे, जबकि अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष गोयल और सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

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