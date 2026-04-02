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लटके जर्जर बिजली तार देखकर भड़के ऊर्जा मंत्री; फोन पर ही PVVNL के MD को हड़काया

गाजीपुर में लटके जर्जर बिजली तार देखकर भड़के ऊर्जा मंत्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )