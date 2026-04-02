लटके जर्जर बिजली तार देखकर भड़के ऊर्जा मंत्री; फोन पर ही PVVNL के MD को हड़काया
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि कब, कहां, किसका एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए, कोई नहीं जानता?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:00 AM IST
गाजीपुर: लखनऊ से बलिया जा रहे नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गाजीपुर के महड़ौर मार्ग का अचानक निरीक्षण किया. कई जगहों पर झूलते जर्जर और खतरनाक तार देकर भड़क गए. मंत्री ने इसे घोर लापरवाही बताया और दोषियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि कब, कहां, किसका एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए, कोई नहीं जानता? लापरवाही देखकर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फोन लगाया और सतर्क करने के साथ ही स्थिति सुधारने के आदेश दिए.
RDSS योजना के पैसों पर सवाल सवाल उठते हुए मौके से ही मंत्री ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के MD शंभू कुमार से फोन पर बात की. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है RDSS का सारा पैसा खा गए हो. जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा.
उन्होंने साफ संकेत दिया कि योजनाओं का पैसा जमीन पर दिखने वाले काम में खर्च नहीं हुआ है. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
निरीक्षण में मंत्री ने पाया कि कई स्थानों पर तार इतने नीचे झूल रहे हैं कि आबादी वाले इलाके में बड़े हादसे का खतरा बन रहा है. उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी जर्जर, लटके और अव्यवस्थित तारों को तुरंत दुरुस्त किया जाए.
भविष्य में ऐसी खतरनाक स्थिति न बने, इसके लिए सख्त मॉनिटरिंग और नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया. बताया गया कि एके शर्मा बलिया के रसड़ा स्थित नागा जी सरस्वती विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव में शामिल होने जा रहे थे.
रास्ते में दिखी इस गंभीर समस्या पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर आगे भी इस तरह की लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. उनकी जवाबदेही तय की जाएगी.
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