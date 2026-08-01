यूपी में "ऊर्जा" की खेती; अलीगढ़ में रोज बन रही 1.75 लाख यूनिट बिजली, जिले में 13 हजार रूफटॉप प्लांट लगे
अनुमान के मुताबिक जिले में प्रतिदिन करीब 10 लाख रुपये के बिजली बिल की बचत हो रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 11:52 AM IST
अलीगढ़ : सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर अलीगढ़ में तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है. अब घरों की छतें केवल धूप नहीं समेट रहीं, बल्कि बिजली उत्पादन का बड़ा केंद्र बनती जा रही हैं. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में सोलर रूफटॉप संयंत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वर्तमान में जिले में 13 हजार 228 सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित हो चुके हैं. जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 38 मेगावाट से अधिक है. इन संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 1.75 लाख यूनिट हरित बिजली का उत्पादन हो रहा है. अनुमान है कि जिले में प्रतिदिन करीब 10 लाख रुपये के बिजली बिल की बचत हो रही है.
जिला परियोजना अधिकारी एवं प्रभारी पीओ नेडा अरुण कुमार शर्मा के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर लोगों में लगातार जागरूकता बढ़ रही है. अब तक 21 हजार 355 उपभोक्ता पंजीकरण कराने के बाद अधिकृत वेंडर का चयन कर चुके हैं. जिले में औसतन प्रतिदिन करीब 60 सोलर रूफटॉप प्लांट लगाए जा रहे हैं. योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है. इसलिए आने वाले महीनों में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है.
योजना का सबसे बड़ा लाभ बिजली उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. विद्युत विभाग के आंकड़ों के अनुसार अलीगढ़ शहर में 159 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य से भी कम आया है. 313 उपभोक्ताओं का बिल पूरी तरह शून्य रहा. इसके अतिरिक्त 30 उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1 से 100 रुपये के बीच तथा 3,118 उपभोक्ताओं का बिल 101 से 500 रुपये के बीच दर्ज किया गया. इससे स्पष्ट है कि सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने वाले परिवारों के बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है और वे अब अपनी जरूरत की बिजली स्वयं तैयार कर रहे हैं.
रूफटॉप सोलर स्थापना के मामले में अलीगढ़ प्रदेश में 14वें स्थान पर पहुंच चुका है. वहीं बीते एक माह में सर्वाधिक सोलर सिस्टम स्थापित करने के मामले में जिले ने प्रदेश में आठवां स्थान हासिल किया है. सोलर रूफटॉप उपभोक्ता संदीप कुमार का कहना है कि सोलर संयंत्र लगने से न केवल बिजली का खर्च कम होता है, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी घटती है. इससे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है.
प्रभारी पीओ नेडा अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि योजना का उद्देश्य केवल सोलर प्लांट स्थापित करना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक परिवारों को अपनी छत से बिजली उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनाना है. यदि 38 मेगावाट क्षमता का पारंपरिक सोलर प्लांट जमीन पर लगाया जाए तो इसके लिए लगभग 152 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, लेकिन रूफटॉप सोलर मॉडल के कारण इतनी भूमि का संरक्षण हुआ है. जिसका उपयोग अन्य विकास कार्यों या कृषि जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.
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