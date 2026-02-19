ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्षेत्र में रचेगा नया इतिहास, 3.4 लाख करोड़ का निवेश और 32,100 मेगावाट की नई परियोजनाओं का रोडमैप

ताप, सौर, न्यूक्लियर और पंप स्टोरेज परियोजनाओं में 3.4 लाख करोड़ निवेश. नेट जीरो लक्ष्य, सुपर क्रिटिकल इकाइयों और हरित ऊर्जा विस्तार पर जोर

ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ उपलब्धियां और भविष्य की कार्य योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 19, 2026 at 9:03 PM IST

रायपुर: नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने प्रदेश की ऊर्जा उपलब्धियों को साझा किया. साथ ही आगामी वर्षों की व्यापक कार्ययोजना की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है और राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी बनाने के लिए ठोस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है.

3.4 लाख करोड़ का निवेश और 32,100 मेगावाट की नई परियोजनाओं का रोडमैप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ताप विद्युत का दबदबा

डॉ. यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी, एनटीपीसी और निजी उत्पादकों को मिलाकर प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 30 हजार 671.7 मेगावाट तक पहुंच चुकी है. इसमें 28 हजार 824 मेगावाट ताप विद्युत, 220 मेगावाट जल विद्युत और 2,047 मेगावाट सोलर, बायोमास एवं अन्य नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो रही है. ताप विद्युत क्षेत्र में CSPGCL की 2,840 मेगावाट, एनटीपीसी एवं निजी बिजलीघरों की 20 हजार 299 मेगावाट और कैप्टिव पावर प्लांट्स की 5 हजार 266 मेगावाट क्षमता शामिल है.

नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में राज्य की भूमिका

ऊर्जा सचिव ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य ताप विद्युत पर निर्भरता घटाकर कार्बन उत्सर्जन कम करना है. वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश की आधी बिजली जरूरत नवीकरणीय स्रोतों से पूरी हो सके. इस दिशा में जल विद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाएं ग्रिड संतुलन के लिए अहम भूमिका निभाएंगी और छत्तीसगढ़ इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

पंप स्टोरेज नीति 2023: 8,300 मेगावाट क्षमता का खाका

राज्य शासन की ओर से लागू पंप स्टोरेज नीति 2023 के तहत CSPGCL ने 8,300 मेगावाट क्षमता के 6 स्थलों को चुना गया है. इनमें से पांच परियोजनाओं की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और डीपीआर निर्माणाधीन है. वहीं निजी क्षेत्र में लगभग 5,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर भी कार्य जारी है.

ताप, सौर, न्यूक्लियर और पंप स्टोरेज परियोजनाओं में 3.4 लाख करोड़ निवेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फ्लोटिंग सोलर और बैटरी स्टोरेज

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और राज्य उत्पादन कंपनी के संयुक्त उपक्रम द्वारा लगभग 2 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं. अटल बिहारी ताप विद्युत गृह के जलाशय में 6 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, कोरबा पूर्व के बंद राखड़ बांध पर 32 मेगावाट सौर संयंत्र और 500 मेगावाट-ऑवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है. यह पहल राज्य में हरित ऊर्जा संतुलन को मजबूती देगी.

32,100 मेगावाट नई परियोजनाओं के MoU

डॉ. यादव ने बताया कि राज्य को ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में 32 हजार 100 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाओं के लिए कई संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं. इनमें 12 हजार 100 मेगावाट ताप विद्युत, 4 हजार 200 मेगावाट न्यूक्लियर, 2 हजार 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और 13 हजार 300 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं से लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग मिला है.

सुपर क्रिटिकल इकाइयों से उत्पादन में वृद्धि

CSPGCL द्वारा कोरबा पश्चिम में 660-660 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल इकाइयों और मड़वा में 800 मेगावाट की इकाई स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है. इन परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता और दक्षता दोनों में वृद्धि होगी.

पारेषण नेटवर्क में तकनीकी आधुनिकीकरण

पारेषण क्षेत्र में दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 के बीच उपकेंद्रों की संख्या 132 से बढ़कर 137 हो गई है. ट्रांसफार्मरों की कुल क्षमता में वृद्धि की गई है और 132 केवी लाइनों में पुराने कंडक्टरों को उच्च क्षमता वाले एचटीएलएस कंडक्टर से बदला जा रहा है. 5,200 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर बिछाकर 131 उपकेंद्रों को डिजिटल संचार नेटवर्क से जोड़ा गया है.

65 लाख से अधिक उपभोक्ता

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 65 लाख से अधिक हो चुकी है. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना और बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेल्ला नार योजना के तहत सैकड़ों गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है.

क्रेडा की उपलब्धियां और भविष्य की योजना

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की ओर से पिछले दो वर्षों में 26 हजार 794 सोलर सिंचाई पंप, 7 हजार 833 सोलर पेयजल पंप और 1 हजार 709 सोलर हाईमास्ट स्थापित किए गए हैं. आने वाले समय में ऑफग्रिड सोलर प्लांट और रूफटॉप सौर संयंत्रों के विस्तार पर विशेष फोकस रहेगा.

प्रेस वार्ता में विभाग की आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना भी साझा की गई. इस अवसर पर भीम सिंह कंवर, एस के कटियार और राजेश कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. ऊर्जा सचिव ने स्पष्ट किया कि संतुलित ऊर्जा मिश्रण, तकनीकी नवाचार और हरित ऊर्जा विस्तार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य है.

