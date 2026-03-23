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LPG Crisis : भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई, 37 गैस सिलेंडर जब्त

भीलवाड़ा: एलपीजी गैस के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत कारवाई कर 37 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. भीलवाड़ा जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र मिश्र ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी सुरेश कुमार व प्रवर्तन निरीक्षक विनोद मीणा की टीम ने भीलवाड़ा जिले के रायपुर में बस के पास गिरिराज सोनी के मकान परिसर में छापा मारा.

कारवाई के दौरान मौके से 37 घरेलू गैस सिलेंडर एवं एक रीफिलिंग मशीन बरामद की गई, जिन्हें एलपीजी (नियमन) आदेश 2000 के तहत जब्त किया गया. जब्त सामग्री को रायपुर स्थित आरके भारत गैस ग्रामीण वितरक के मैनेजर पारस माली को सुपुर्द किया गया. वहीं, समस्त जब्त सामग्री को EC Act 1955 में 06A इस्तग़ासा न्यायालय जिला कलेक्टर में पेश कर राजपक्ष में राजसात की कार्रवाई की जाएगी.

मिडिल ईस्ट युद्ध का असर : खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर भारत में होने लगा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आमजन के घरों तक पहुंच गया है. शहर में एलपीजी गैस की किल्लत ने खासतौर पर उन परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां शादी-ब्याह और अन्य मांगलिक आयोजन तय हैं. आगामी 26 मार्च को रामनवमी का अबूझ सावा है. ऐसे में शहर में विवाहों की संख्या भी चरम पर है. इन सबके बीच गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं.