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LPG Crisis : भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई, 37 गैस सिलेंडर जब्त

रायपुर में कलेक्टर के निर्देश पर एलपीजी गैस के दुरुपयोग के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत कारवाई.

LPG Crisis
भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat Bhilwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 8:58 PM IST

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भीलवाड़ा: एलपीजी गैस के दुरुपयोग के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत कारवाई कर 37 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. भीलवाड़ा जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र मिश्र ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी सुरेश कुमार व प्रवर्तन निरीक्षक विनोद मीणा की टीम ने भीलवाड़ा जिले के रायपुर में बस के पास गिरिराज सोनी के मकान परिसर में छापा मारा.

कारवाई के दौरान मौके से 37 घरेलू गैस सिलेंडर एवं एक रीफिलिंग मशीन बरामद की गई, जिन्हें एलपीजी (नियमन) आदेश 2000 के तहत जब्त किया गया. जब्त सामग्री को रायपुर स्थित आरके भारत गैस ग्रामीण वितरक के मैनेजर पारस माली को सुपुर्द किया गया. वहीं, समस्त जब्त सामग्री को EC Act 1955 में 06A इस्तग़ासा न्यायालय जिला कलेक्टर में पेश कर राजपक्ष में राजसात की कार्रवाई की जाएगी.

मिडिल ईस्ट युद्ध का असर : खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर भारत में होने लगा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आमजन के घरों तक पहुंच गया है. शहर में एलपीजी गैस की किल्लत ने खासतौर पर उन परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां शादी-ब्याह और अन्य मांगलिक आयोजन तय हैं. आगामी 26 मार्च को रामनवमी का अबूझ सावा है. ऐसे में शहर में विवाहों की संख्या भी चरम पर है. इन सबके बीच गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं.

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बढ़ती गैस किल्लत को दूर करने के लिए हाल ही में भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने जिले की गैस एजेंसी संचालको के साथ बैठक लेकर निर्देश देते हुए कहा था कि गैस की बिल्कुल कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए और उपभोक्ताओं को तय समय पर घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध होने चाहिए. वहीं, इंडस्ट्री में काम आने वाली गैस वितरण पर वर्तमान में पाबंदी लगा रखी है. सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को ही यह सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

इंडस्ट्री संचालकों ने संसद से की मुलाकात : भीलवाड़ा जिले में इंडस्ट्री में गैस सप्लाई पर पाबंदी है. ऐसे में इंडस्ट्री में संचालित कैंटीन में इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर अल्पाहार वह खाना खाते हैं. ऐसे में कामर्शियल गैस सिलेंडर की सख्त आवश्यकता रहती है, जहा इंडस्ट्री के संचालकों ने सासद के माध्यम से जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इंडस्ट्री में संचालित कैंटीन में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की भी मांग रखी थी. जिस पर कुछ गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

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